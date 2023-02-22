藍：陳吉仲無法解決缺蛋 支持蔡培慧就是支持陳吉仲

國內缺蛋問題嚴重導致民怨四起，國民黨今舉行「蛋蛋的哀傷！陳吉仲忙輔選？看不見缺蛋危機？」記者會，質疑蔡英文政府提不出解決的辦法，只會安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場、架上有滿滿雞蛋的大戲，搞得好像獨裁國家，當視察一結束，人民還是不知道哪裡可以買到蛋？哪裡有便宜的蛋？蔡政府是「作秀治國」，毫不在意人民「蛋蛋的哀傷」，根本就是一個蛋頭政府。

國民黨發言人林家興表示，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧近期頻邀請農委會主委陳吉仲站台輔選，說要協助解決農業困境，但造成兩岸關係阻礙、南投農產品出不去的，不正是蔡培慧的民進黨要負責嗎？

林家興說，台灣社會當前最重要、最急迫的缺蛋問題，完全沒有看到蔡培慧有任何發言、表態，蔡培慧在陳吉仲的輔選活動中卻隻字不談，是陳吉仲不敢談？還是蔡培慧不敢問？如果連人民最急需解決的蛋荒問題，蔡培慧都不敢過問，如何做好監督政府的民意代表？

林家興表示，身為主管機關的農委會主委陳吉仲，只會宣示毫不實際的空頭支票，去年缺蛋危機時，陳吉仲也不斷開出支票說「蛋荒會過去、蛋價會回穩」，如今已經過了一年，台灣人民還是深陷缺蛋、高蛋價危機中，陳吉仲的說法相信人民不會再買單。

林家興指出，蔡英文政府早在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋：「雞蛋國家隊沒有停工，1天24小時準時產蛋，全台蛋雞場超過1800家，每天蛋產量2200萬顆，產量足請放心，認真供應全國民眾所需雞蛋，雞蛋不用搶，天天買得到」。如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋不僅短缺的問題越來越嚴重，國家也快被搞垮。

桃園市議員凌濤表示，陳吉仲沒辦法解決農漁民生計與缺蛋的問題，從陳吉仲承攬政府的研究報告許多部分高比例抄襲就可以觀之一二。而且陳吉仲一個月到南投輔選蔡培慧三次，他要三問蔡培慧：一，你也同意陳吉仲「把萊劑比喻成保健食品」嗎？二，你也贊成政府委託案高比例抄襲嗎？三，你也要成為「缺蛋」的幫兇嗎？

凌濤呼籲南投縣民，陳吉仲無力解決國內缺蛋問題，蔡還要找陳吉仲幫南投農業把脈嗎？蔡培慧還值得信賴嗎？他強調，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，我們要下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺在一旁，毫無檢討的民進黨候選人。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨同仁昨天實際走訪台北市十家量販店，發現只有一家買得到蛋，難道蔡政府還要宣稱沒有缺蛋危機嗎？只要會內宣不用會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？

楊智伃並列舉缺蛋危機時預測蔡政府大內宣SOP的十大手法： 蔡政府發起「我OK你先買」讓蛋活動；蔡政府委託專家跳出來講，健康的台灣人不需要吃蛋；蔡政府開記者會教民眾打了蛋之後蛋殼可以蒸一下再吃，一樣好吃；蔡政府推動買蛋實名制；蔡政府推動買蛋身分證字號單雙分流；蔡政府成立「雞蛋指揮中心」每日公布產蛋數量；蔡政府發明新名詞台灣陷入「類缺蛋」；蔡政府產蛋數量引進「校正回歸」統計方法；蔡政府印製雞蛋五倍券，貼上後號稱有五倍滿足；農委會要求母雞產蛋要有原廠說明書。