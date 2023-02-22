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民進黨：林明溱只顧自己兒子 不顧南投孩子

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨批評，林明溱只顧自己兒子，不顧南投孩子。本報系資料照
民進黨批評，林明溱只顧自己兒子，不顧南投孩子。本報系資料照

國民黨今天舉行記者會批評，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧只顧選情、不顧民情。民進黨副秘書長黃建嘉回應，國民黨籍候選人林明溱才是只顧自己兒子、不顧南投孩子，也早已引起南投青年世代的憤怒。

黃建嘉表示，豪宅、黑官、高薪，只要是林明溱兒子林儒彬想要的，林明溱就大方送。不只如此，就連立委職缺，林明溱也想在這次的選舉中替兒子保留下來，也難為黨內競爭對手游顥身為國民黨青年，選到一半被「攔胡」，還要笑臉說謝謝。

黃建嘉指出，林明溱曾說過「不想參選」、「宣布參選後每天都睡不著」，顯示林明溱真的很不想選這次立委，但卻又為了兒子，只好委屈身子出來擋路，不讓游顥參選。

黃建嘉說，其實游顥被「搓掉」的原因很簡單，就是因為游顥不姓林，所以沒豪宅住、沒黑官當、沒高薪領，當然也沒立委選。林明溱如此照顧自己兒子，卻忽視黨內青年，也難怪社會上流傳「明溱南投縣，有子身上依」的「美言」。

黃建嘉表示，林明溱忽視教育、青年福利的劣跡罄竹難書，包括擔任縣長期間拒絕給代理老師全年年薪，影響南投縣學生的受教權，且擔任縣長期間，連一棟青年住宅都蓋不出來。

黃建嘉認為，林明溱「只為兒子蓋豪宅，不給青年蓋社宅」、「只給兒子拿高薪，不給老師拿全薪」；「只為兒子立委路，不管游顥政治路」等，都代表南投青年的事，對林明溱來說就是隨便的事，隨時可以放棄，也難怪南投人會想下架這對林氏父子了。

林明溱

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