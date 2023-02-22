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持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農委會主委陳吉仲今天到新北市五股區農會關懷綠色照顧站辦理情形時受訪。記者江婉儀／攝影
農委會主委陳吉仲今天到新北市五股區農會關懷綠色照顧站辦理情形時受訪。記者江婉儀／攝影

台灣缺蛋狀況嚴重，農委會主委陳吉仲昨晚在臉書上，表達歉意，今在新北表示，「讓消費者跑了超市一兩次才買到雞蛋，當然覺得非常不好意思」，會和所有農民、通路商、農委會同仁把雞蛋調度到市場，讓每個民眾買到應有的民生必需品。

陳吉仲今天到新北市五股區農會關懷綠色照顧站辦理情形，他說，有關雞蛋相關議題，包括量跟價格，價格過去在雞蛋產地價格，每台斤23塊變成42塊半，上漲主要原因是飼料成本，從每公斤11塊上漲至將近17元，飼料因為俄烏戰爭及全球疫情上漲。

陳吉仲指出，蛋價機制以前都是台北蛋商公會公布，現在為了讓農民表達心聲，目前是由養雞協會的蛋價機制委員會決定，農委會的責任是把所有雞蛋產銷資訊提供，讓蛋價可以依照市場機制運作。

陳吉仲表示，現在比較重要是，讓雞蛋數量提供給全國消費者，最近全世界的禽流感，尤其是H5N1新的病毒，造成許多國家大受影響，美國撲殺超過5000多萬隻，日本超過1500多萬隻，韓國加拿大法國無一倖免。

陳吉仲說，在所有地方政府防疫同仁農委會各單位協助努力下，現在台灣去年到現在撲殺家禽數大約100萬隻，相對雞蛋減少幅度遠大於其他國家，再加上氣溫偏低，每天量產11萬3000箱，離原本的12箱還有點距離，農委會會全力地做好雞蛋調度，滿足國人所有消費者需要。

雞蛋 陳吉仲

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