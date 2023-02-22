持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

台灣缺蛋狀況嚴重，農委會主委陳吉仲昨晚在臉書上，表達歉意，今在新北表示，「讓消費者跑了超市一兩次才買到雞蛋，當然覺得非常不好意思」，會和所有農民、通路商、農委會同仁把雞蛋調度到市場，讓每個民眾買到應有的民生必需品。

陳吉仲今天到新北市五股區農會關懷綠色照顧站辦理情形，他說，有關雞蛋相關議題，包括量跟價格，價格過去在雞蛋產地價格，每台斤23塊變成42塊半，上漲主要原因是飼料成本，從每公斤11塊上漲至將近17元，飼料因為俄烏戰爭及全球疫情上漲。

陳吉仲指出，蛋價機制以前都是台北蛋商公會公布，現在為了讓農民表達心聲，目前是由養雞協會的蛋價機制委員會決定，農委會的責任是把所有雞蛋產銷資訊提供，讓蛋價可以依照市場機制運作。

陳吉仲表示，現在比較重要是，讓雞蛋數量提供給全國消費者，最近全世界的禽流感，尤其是H5N1新的病毒，造成許多國家大受影響，美國撲殺超過5000多萬隻，日本超過1500多萬隻，韓國加拿大法國無一倖免。

陳吉仲說，在所有地方政府防疫同仁農委會各單位協助努力下，現在台灣去年到現在撲殺家禽數大約100萬隻，相對雞蛋減少幅度遠大於其他國家，再加上氣溫偏低，每天量產11萬3000箱，離原本的12箱還有點距離，農委會會全力地做好雞蛋調度，滿足國人所有消費者需要。