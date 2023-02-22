四接案引發基隆護海公投 議員不分藍綠支持重新啟動

「守護外木山行動小組」推動「基隆護海公投」，內政部認非「非地方自治事項」受挫。公投領銜提案人王醒之今天說，將原案補正重新推動。國民黨議員宋瑋莉支持重新提案，讓基隆人發聲。民進黨議員張秉鈞說，支持公投權利，但要符合程序，同時不能成為選舉攻防的手段。

守護外木山行動小組去年6月1日，針對台電在外木山海岸興建第四天然氣接收站，發起地方性公民投票，主文是「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」

第1階段提案人數達標後，去年6月17日向基隆市政府送件，市府以無法判斷公投事項是否為地方自治事項，去年8月18日報請行政院認定。內政部去年12月16日函覆基市府，解釋這項公投並非地方自治事項。

推動公投的守護外木山行動小組認為，公投主文的48個字，只是訴求基隆市民要求市府針對填海造地「Say No」，並非反對協和電廠更新改建，明明就是地方事務，內政部認定結果是「擴權與集權」。

行動小組開會討論對策，在原案補正、重新提案及提升為全國性公投3方案中，今天宣布維持以地方性公投為主要推動方向。

宋瑋莉說，四接工程不只影響鄰近的中山區、基隆港，也攸關海洋生態和基隆市長久的整體發展，基隆人當然有透過公投表達意見的權利。守護外木山行動小組去年推動公投時，她的立場就是支持，樂見行動小組補正重新提案，為基隆人爭取發聲的機會。

張秉鈞表示，每個人都有公投的自由，尊重守護外木山行動小組推動公投，但應符合中央相關規定的程序。每個人都可以表達贊不贊成興建四接，與其正反雙方不斷爭論，何不公投讓市民表達立場。

張秉鈞說，協和發電廠過去燃油造成空氣汙染，在地居民深受其害，如果改成天然氣發電廠，汙染會減少，至少居民會比較健康。至於是填海造陸或使用浮動碼頭，他認為填海造陸相對安全。