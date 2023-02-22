快訊

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

豬肉怎麼挑？肉販揭1部位「恐有病變腫瘤」要少吃：業內人士才知道

政院三項疫後強化經濟與社會韌性方案 民團評2好1壞球

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）、新聞暨社群部主任盧嘉安（右）、台灣公民陣線活動部主任羅宜（左），上午在立法院舉行「兩好一壞球,評陳內閣之學貸、租金及房貸補貼政策」記者會。記者黃義書／攝影
經濟民主連合智庫召集人賴中強（中）、新聞暨社群部主任盧嘉安（右）、台灣公民陣線活動部主任羅宜（左），上午在立法院舉行「兩好一壞球,評陳內閣之學貸、租金及房貸補貼政策」記者會。記者黃義書／攝影

經濟民主連合智庫召集人賴中強、新聞暨社群部主任盧嘉安、台灣公民陣線活動部主任羅宜，上午在立法院舉行「兩好一壞球，評陳內閣之學貸、租金及房貸補貼政策」記者會，表達就行政院核定三項疫後強化經濟與社會韌性方案中的學貸及租金補貼政策的支持，但「就學貸款補助方案」一案，要求對於催收戶也應納入補助，規畫學貸免利息。

而對於「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，將造成與原政策目的相悖離的扭曲效果，其補助對象要件卻是「單身者或本人及其配偶」，完全沒有考慮年齡、工作年資的限制。

延伸閱讀

基隆四接爭議未歇 民團、立委吶喊「基隆要公投」

中央交通月票方案 中市將凝聚中台灣8縣市共識

228號召上街頭 民團：讓蔣萬安主持紀念會是台灣人恥辱

張善政：交通月票方案負擔減輕 地方拭目以待

相關新聞

持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

台灣缺蛋狀況嚴重，農委會主委陳吉仲昨晚在臉書上，表達歉意，今在新北表示，「讓消費者跑了超市一兩次才買到雞蛋，當然覺得非常...

四接案引發基隆護海公投 議員不分藍綠支持重新啟動

「守護外木山行動小組」推動「基隆護海公投」，內政部認非「非地方自治事項」受挫。公投領銜提案人王醒之今天說，將原案補正重新...

蔡政府因鬧蛋荒遭批 侯友宜： 解決問題是政府的責任

近來在鬧蛋荒，鴻海集團創辦人郭台銘罵蔡英文政府只會解釋問題，重點是要解決問題。新北市長侯友宜表示，蛋是民生物資中的生活必...

民進黨團：核二2號機3月停機除役 今年不會有缺電問題

國民黨立委王鴻薇昨天批評，核二廠2號機組將在3月停機除役，經濟部長王美花打包票不會有缺電問題，這種發言根本就是缺德，民進...

郭台銘發文批政府管蛋價 陳吉仲：感謝郭董關心

鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書發文，批評政府管制蛋價，迫使蛋農打消生產意願，形成惡性循環。農委會主委陳吉仲今受訪表示，感謝郭...

藍：陳吉仲無法解決缺蛋 支持蔡培慧就是支持陳吉仲

國內缺蛋問題嚴重導致民怨四起，國民黨今舉行「蛋蛋的哀傷！陳吉仲忙輔選？看不見缺蛋危機？」記者會，質疑蔡英文政府提不出解決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦