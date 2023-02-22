政院三項疫後強化經濟與社會韌性方案 民團評2好1壞球

經濟民主連合智庫召集人賴中強、新聞暨社群部主任盧嘉安、台灣公民陣線活動部主任羅宜，上午在立法院舉行「兩好一壞球，評陳內閣之學貸、租金及房貸補貼政策」記者會，表達就行政院核定三項疫後強化經濟與社會韌性方案中的學貸及租金補貼政策的支持，但「就學貸款補助方案」一案，要求對於催收戶也應納入補助，規畫學貸免利息。

而對於「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，將造成與原政策目的相悖離的扭曲效果，其補助對象要件卻是「單身者或本人及其配偶」，完全沒有考慮年齡、工作年資的限制。