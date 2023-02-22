決策小圈圈？蔣萬安：市府是一個團隊 大家各司其職

台北市長蔣萬安上任近兩個月，除前發言人羅旺哲閃辭，傳出民政局長陳永德也想退休，儘管陳永德否認要退休，不過外界質疑，蔣市府高層有決策小圈圈，蔣萬安今天受訪表示，台北市政府就是一個團隊，大家在各自崗位上各司其職，其實很多市政推動也就是大家一起通力合作，共同努力一起往前走。

對於陳永德是否太累、想退休？蔣萬安說，「我都有跟他通電話，跟他特別溝通了解」。其實他跟陳永德本來就認識、很熟，謝謝陳這段時間上任後，推動很多民政局相關政策，非常認真且努力，市府就是個團隊，每個人在各自工作崗位扮演好自己角色。

蔣萬安今天上午出席樂齡市民進修券發布記者會受訪表示，其實很多市政推動是跨局處，大家一起共同努力，大家可以看到，他一上任之後，包括大巨蛋、內湖交通短中長期改善規畫、 以及路平專案等，還有包括一上任從跨年到大型燈會，也都順利舉辦完成，後續還有教育相關政策，就是要照顧孩子、減輕年輕爸媽負擔。

蔣萬安也提到，他昨天就有跟陳永德聯繫，昨天市政會議結束後，還一起到五分鋪福德宮出席活動，大家都是溝通非常順暢，謝謝陳非常認真，團隊大家每個人一上任到現在都非常認真努力，當然也希望大家除工作外，也能好好照顧家庭，照顧自己身體健康。

對於決策圈圈太小的說法，蔣萬安說，市府就是一個團隊，大家可以看到很多市政推動，大家就是一起努力共同往前走，大家就是充分溝通討論，在市政會議上可以把意見提出來，這部分就是持續往前走，「讓市民有感、台北更好。」

媒體也問蔣，中央希望私幼補助退場，對於選前政見一學期補助2.5萬、一年要5萬，會不會因中央補助停了政策跳票，是否覺得中央卡？蔣萬安表示他會持續跟中央溝通，也希望中央來重新審視新方案，也可顧及到地方差異性，真正達到減輕年輕爸媽的負擔。