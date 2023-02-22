蔡正元引述拜登有「毀滅台灣計畫」 陳建仁：台灣關係史上最好

前國民黨立委蔡正元昨在臉書發文，引述美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森Garland Nixon稱白宮有「毀滅台灣」計畫。對此，行政院長陳建仁今強調，蔡英文總統上任以來，台美關係史上最好，請大家勿輕信謠言。

蔡正元昨引述美國廣播主持人嘉蘭尼克森推特文，內文稱有白宮內線人士透露，美國總統拜登被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情時，竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道。」

外交部對此鄭重澄清，指該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定支持與堅定承諾來看，也絕非事實。

陳建仁今出席勞動部喬遷典禮前受訪說，蔡英文總統上任以來，台美關係達到歷史最好，這段期間的不實報導、假訊息，大家需要用理智判斷，不要輕信謠言。他強調，台美關係史上最好，大家要有信心。