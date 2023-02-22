基隆四接爭議未歇 民團、立委吶喊「基隆要公投」

基隆四接「填海造陸」爭議未歇，去年六月民團完成基隆護海地方公投連署，反對填海造陸、興建四接，卻在選前接連遭地方及中央技術性拖延，至今未有下文。民團今上午在立院和民眾黨立委賴香伶、邱臣遠舉行記者會，吶喊「基隆要公投」。

民團和基隆當地議員呼籲基隆市長謝國樑，市政交接已接近百日，請兌現「守護海洋、維護基隆港安全」的承諾，盡速同意「基隆護海公投」依基隆市公民投票自治條例第八條第二項第三款規定，同意公投提案人補正提案主文和理由，再送審查，展開第二階段連署，共同護海。

公投領銜提案人王醒之表示，此公投案在行政程序中被惡意拖延半年，抹煞人民權利，且擴權解釋、限縮地方自治權限，在去年九合一選舉政治考量明顯，現在又企圖在2024總統和立委大選前繼續阻撓民意。

王醒之說，前基隆市長林右昌選後高升內政部長，卻大玩文字遊戲，公開表示市長任內沒有同意四接，他並在記者會上出示公文，打臉林右昌，指2020年9月林右昌市長任內就瞞著基隆人民，發文台電表示「原則同意開發事項」，林右昌行為舉止簡直是「賣海求榮」。

台灣野蠻心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，內政部以各種理由認定「基隆護海公投」非屬於地方自治事項。協和四接如不填海造地，台電可檢討廠內既有空間配置，改採海管輸氧，甚至轉型成碳排和污染更低、助於產業發展的再生能源電廠，公投主文並未干涉。但內政部卻以「電政」專屬中央，認定基隆護海公投不屬於地方自治事項，實屬不合理。

基隆市議員陳冠羽批，去年基隆市府和中央內政部有默契「踢皮球」，至今宛如一場踢不完的足球賽，從去年六月十七日至今250天了，天數足以比六次世界盃。

陳冠羽說，內政部111年12月16日回函說明，若基隆人想保護海洋，必須改為全國性公投。依公民投票法計算，全國性公投連署人數需約29萬7383人，幾乎相當於基隆市選舉權總人數30萬7913人。

陳冠羽指，台電至今堅持協和四接必須「填海造地」，此舉對基隆影響很大，將重創基隆市百年發展，批中央以成案門檻極高的全國性公投，壓縮地方自治權利。