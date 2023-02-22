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國民黨可能徵召選總統？ 侯友宜：先讓明天超越今天

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今早在市政會議針對國民黨可能徵召他選總統一事做出回應。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今早在市政會議針對國民黨可能徵召他選總統一事做出回應。記者張睿廷／攝影

近期有傳言指出，國民黨可能在6月、7月徵召新北市長侯友宜參選總統。侯今早表示，市府團隊現階段士氣高昂，自己也在拚新北建設，盼讓市民短期有感，一起讓新北市「明天超越今天」，這是自己目前在做的事。

侯在市政會議後聯訪時表示，自己現在一直在拚新北市的建設，盼明天比今天更好，像今日的交通規畫就一路到2030年，其中2023到2027就是一個階段，這些都是「我們團隊努力在做的」。

侯友宜指出，侯市府團隊現在士氣高昂，全力在拚市政，期待市政建設短期就讓民眾有感，這些才是自己最關心的，希望市民一起來見證新北市的進步，不斷的超越今天，讓明天會更好。

外界好奇，若黨內徵召，侯是否有承擔的責任與勇氣？侯友宜回應，每個人為國家人民努力做事，都是應盡的責任，身為新北市長有責任與新北市民一起努力，每個人都在自己的崗位團結一致，相信只要用這顆團結的心，台灣就會更好。

團隊 侯友宜

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