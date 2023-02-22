國民黨可能徵召選總統？ 侯友宜：先讓明天超越今天

近期有傳言指出，國民黨可能在6月、7月徵召新北市長侯友宜參選總統。侯今早表示，市府團隊現階段士氣高昂，自己也在拚新北建設，盼讓市民短期有感，一起讓新北市「明天超越今天」，這是自己目前在做的事。

侯在市政會議後聯訪時表示，自己現在一直在拚新北市的建設，盼明天比今天更好，像今日的交通規畫就一路到2030年，其中2023到2027就是一個階段，這些都是「我們團隊努力在做的」。

侯友宜指出，侯市府團隊現在士氣高昂，全力在拚市政，期待市政建設短期就讓民眾有感，這些才是自己最關心的，希望市民一起來見證新北市的進步，不斷的超越今天，讓明天會更好。

外界好奇，若黨內徵召，侯是否有承擔的責任與勇氣？侯友宜回應，每個人為國家人民努力做事，都是應盡的責任，身為新北市長有責任與新北市民一起努力，每個人都在自己的崗位團結一致，相信只要用這顆團結的心，台灣就會更好。