【專家之眼】溫暖內閣房貸補貼 就是向建商送暖

新任內政部長林右昌上任後，隨即推出房貸補貼政策，目的在減輕中低薪房貸族的壓力，媒體稱林右昌是「溫暖堅韌內閣發電機」。惟該政策對房貸族裨益極為有限，真正的目的在於補貼建商。

近年來台灣各地房價飆升，已經成為民怨之首，內政部與央行遂陸續實施各項打房措施，諸如：房地合一稅2.0；預售屋實價登錄；擴大選擇性信用管制；購地貸款要求借款人在期限內動工興建，期限以最長18個月為原則。

眼看這些措施都沒有效果，內政部今年一月又提出《平均地權條例》修正案，號稱是史上最重打炒房措施，如預售屋或新建成屋買賣契約，除特定情形外，不得讓與或轉售第三人，私法人購買住宅用房屋許可制，並對違反者採取重罰。

即使祭出如此嚴格的管制措施，也未必能阻斷投資客炒房，只會影響資力較差的投資客，不需要貸款的高所得族群，仍然可以持續為之，只要不要短期售出，房地合一稅2.0影響有限，還可投入租賃市場賺取租金。縱然不出租，因持有成本極低，對富人也沒啥感覺，但是對房產業就有極大的影響。

事實上，這波房價大漲，實與原物料與人力成本飆升以及貨幣寬鬆有關，特別是後者，疫情期間全球各大央行貨幣大放水，流動性泛濫下，資金紛紛往房地產與股市投資，進而推升房市與股市。加上國內經濟表現亮眼，進一步帶動房價上漲。然去年3月美國聯準會（Fed）轉趨鷹派，啟動升息循環，並縮減「自身資產負債表規模」，進一步收回市場資金，本來就會對房市產生負面影響。

如今又遇到政府嚴苛的新規範，幾乎扼殺預售屋市場，直接衝擊建商，推案意願大幅降低。以年度重要的329檔期為例，各大代銷公司的推案量已明顯萎縮。多數大型建商經歷過上一波的房市泡沫，財務狀況較佳，對其打擊相對有限；惟需要向銀行大量貸款的中小型建商，財務槓桿偏高，當前房市翻轉、央行升息並緊縮銀根，財務壓力已經喘不過氣來；政府限制預售屋換約等新制，預售屋市場急遽萎縮，財務風險大增，部分小型建商已陷入流動性危機。

商總主席賴正鎰甚至指出，3年內50%的建商會消失。這樣的說法似有誇大之嫌，仍彰顯出不少建商面臨的困境。建商黨政關係極佳，根據媒體整理2020年總統與立委選舉政治獻金明細，總統蔡英文的政治獻金中，前5大企業集團捐款全由建商包辦，包括國揚、理銘、寶佳集團與麗寶建設與互助營造，在該次選舉中幾乎可說是全數「押寶」蔡英文。

建商是民進黨的重要金主，蔡政府無法置之不理。內政部提出的房貸補貼政策，以及即將釋出的青年購屋積金制度，美其名是減輕中低薪房貸族的壓力，透過政府補貼提高購屋族的購買力，最後還是讓建商受惠，實際上就是在減緩建商的壓力。

明年即將舉辦總統大選，蔡英文居住正義政策跳票備受批評，政府不願意從事社會住宅與稅制改革，卻病急亂投醫，提出荒謬的打房政策，衝擊房地產業的發展後，「溫暖內閣」又得盲目補貼，確實讓建商感受到溫暖。

但居住權毫無保障的百姓將更心寒，我國距離居住正義愈來愈遙遠！