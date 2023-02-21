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疫後特別條例三讀 蔡英文：今天立刻簽署公布

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

今天立法院通過攸關全民普發現金的「疫後特別條例」，蔡英文總統在臉書上說，她趕在今天立刻簽署，總統府稍早也已公布，希望能夠加快程序，讓照顧大家的各項政策，可以盡快執行。

蔡總統說，「我知道，過去幾年的疫情，對大家都造成很大的影響，不論是在生活、經濟層面或是企業的經營，尤其是弱勢民眾與中小企業。」

蔡總統說，在「疫後特別條例」完成立法程序後，行政院有了法源依據，預計這週四將特別預算案送請立法院審議。在預算編列上，包括了大家很關心的「普發現金」、「減輕學貸」、「擴大租金補貼」，以及挹注勞健保及台電，還有振興藝文產業等不同的十大面向，希望能夠減輕大家的生活負擔，也調整產業的體質，讓企業能穩健經營。

蔡總統說，謝謝朝野政黨的支持，通過這項特別條例，也期待特別預算能夠盡速通過。政府會跟大家一起努力，讓台灣度過後疫情時代的挑戰，也能更安心地邁向拚振興、拚復甦的階段。

疫情 立法院 蔡英文

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