外交部午宴歡迎美眾議員肯納訪團 盼深化台美合作
美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna, D-CA）率團訪台，今外交部設午宴歡迎，宴中雙方就台美關係、民主人權、區域情勢乃至共同因應威權擴張等各項議題充分交換意見。
外交部政務次長李淳代表外交部歡迎訪團，他表示，台灣人民對捍衛得來不易的民主成就深具決心，未來也會持續加強自我防衛戰力，盼與美國合作反制中國灰色地帶威脅及假訊息攻勢。
李淳表示，我國將持續與美、歐等理念相近國家深化合作，共同維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。今參與午宴的訪團成員包括岡薩雷斯眾議員（Tony Gonzales, R-TX）、歐清傑眾議員（Jake Auchincloss, D-MA）、傑克森眾議員（Jonathan Jackson, D-IL）及相關國會幕僚。
外交部轉述，訪團成員表示，此行與我國政府相關官員及各界人士就台美經貿及安全合作等議題有深入交流，各項參訪及拜會均有助訪團進一步瞭解印太情勢、中國對台威脅及台美合作的前景，未來將在國會持續積極推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。
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