外交部午宴歡迎美眾議員肯納訪團 盼深化台美合作

美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna, D-CA）率團訪台，今外交部設午宴歡迎，宴中雙方就台美關係、民主人權、區域情勢乃至共同因應威權擴張等各項議題充分交換意見。

外交部政務次長李淳代表外交部歡迎訪團，他表示，台灣人民對捍衛得來不易的民主成就深具決心，未來也會持續加強自我防衛戰力，盼與美國合作反制中國灰色地帶威脅及假訊息攻勢。

李淳表示，我國將持續與美、歐等理念相近國家深化合作，共同維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。今參與午宴的訪團成員包括岡薩雷斯眾議員（Tony Gonzales, R-TX）、歐清傑眾議員（Jake Auchincloss, D-MA）、傑克森眾議員（Jonathan Jackson, D-IL）及相關國會幕僚。