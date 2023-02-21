美國務院東亞副助卿 明出席台美教育倡議成果說明會

外交部明上午舉辦「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）將親自出席。

「台美教育倡議」自2020年12月啟動，去年僑委會前委員長童振源也在立院表示，僑委會今年規畫再設立25個「台灣華語文學習中心」。美國國務院教育與文化局去年12月推文恭喜「台美教育倡議」上路兩週年，表示台美近年來大幅提升華語、英語的學習與交流機會，參與學生不斷增加，盼未來成果更豐碩。

近年全美大專院校擔心大陸影響力作戰，大舉關閉在美的孔子學院，2020年12月台美簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，盼藉此積極填補華語教學缺口，強化並擴大台美間的華語、英語學習計畫，同時推動台美教育機構間的交流。

明「台美教育倡議成果說明會」與會者包括外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）等。