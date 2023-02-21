嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

國民黨台北市立委初選表態參選者眾，有媒體日前報導黨中央擬設「大局條款」，也就是初選者若實力都能勝選，優先提名現任或不具民選公職身分者。藍營知情人士今表示，黨中央對於立委初選正在討論中，但從沒出現過大局條款、更沒幫特定參選者做民調，現在放話者是「操之過急、自編劇本」。

「大局條款」被解讀為針對宣布參選台北市松山、信義區立委的國民黨台北市議員徐巧芯，因若真有此條款，徐巧芯很可能無法出線，有利於現任黨內立委費鴻泰，徐巧芯更發文表示傷心，說有如「在外打拚者回家被家暴」。

知情人士指出，據了解，黨中央現在確實開始討論初選辦法，但依照規畫，都必須等南投立委三月補選完才啟動具體細節，目前排程是會先提名現任、無爭議的優勢選區，接著討論優勢但有複數競爭者的選區，最後再配合策略、尋找艱困選區人選。

該人士說，過去也不乏挑戰現任的情況，但黨規等都有慣例，就是有競爭就先協調，若協調不成，一定也有一套「公平、標準的機制」，且會在每個有競爭的選區都「一體適用」，像大局條款這樣僅針對少數選區的機制，沒有討論、也不會發生。

甚至報導還說到3月8日就會通過大局條款，該人士也撂話，「補選完後就可驗證」，更說他認為大局條款根本是有人在操作，「不是自導自演，就是無中生有後假戲真做。」他並直言，「到底演夠了沒？屢次製造悲情拿黨內當提款機，連PTT網友跟對手陣營都在嘲諷，還不節制？」

一名地方輔選人士也說，依照討論方向與現有黨規，立委初選若有競爭，會由地方黨部先找所有人協調，協調不成的話，也應提出大家較能接受的初選辦法，包括傾向全民調、或有黨員比例等，最後再由黨中央拍板，因此先由黨中央設定「防磚條款」，且現在討論又是僅針對少數、甚至一個選區，順序上不太可能發生。

另一名黨內人士不願多談，但低調表示，立委初選辦法決策包括黨主席朱立倫、黨秘書長黃健庭和組發會等，但都沒有討論所謂「大局條款」，黨中央主力是先拚補選，並要營造團結氣氛，才可能為大選衝刺。