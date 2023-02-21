綠擬徵詢周江杰出戰竹縣立委 林思銘批民進黨酬庸

民進黨新竹縣黨部20日晚間召開會議，會中討論新竹縣下屆立委提名人選，擬提早布局選戰、提升勝選機率，其中周江杰及吳傳地是熱門人選，但卻引來國民黨籍立委林思銘批，周江杰才剛接任客委會副主委不到1個月，應先做好客家事務、對新竹民眾做出貢獻。

對於傳出周江杰可能代表民進黨參選下屆竹縣立委，林思銘表示，周才剛接任客委會副主委，民進黨是利用提拔周為客委會副主委的職位來進行布樁、顧樁，短短不到1個月的時間又傳可能徵召周選立委，質疑周在客委會的政務都還不熟悉「副主委之位都還沒坐熱，民進黨明顯是拿行政機關的資源來酬庸敗選之人」。

林思銘強調未來他會嚴格、強力地監督與質詢客委會，看周江杰身為客委會副主委究竟應如何對客家事務及新竹民眾作出貢獻。

民進黨新竹縣黨部是在第17屆執行委員會第5次會議上，由縣黨部主委鄭朝方與執行長高定邦等11人參與，會上執委彭信康、楊昌德等人提出要優先徵詢周江杰角逐下屆立委，建請黨中央盡快定調，並推舉現任竹縣議員吳傳地分別代表民進黨出戰新竹縣的2個立委選區。

鄭朝方表示，多數人對周江杰及6位民進黨籍的竹縣議員深具期待，將匯集立委選情分析報告與通過執委會的建議案，於24日提交黨中央，建請黨中央年中前提出人選 ，以利地方提前布局。

外傳周江杰最有可能出戰新竹縣溪南的第二選區，並對上國民黨籍的現任立委林思銘，民進黨溪北的第一選區則可能由吳傳地對上國民黨籍現任立委林為洲。

林思銘對此表示目前無法確定國民黨內是否有人競爭，他會先專注在民眾所託，5月立委初選確定後才進行選戰的布局；林為洲則樂觀看待民進黨推派人選與他競爭，並表示無論是否是吳傳地，他都給予尊重。

民進黨在新竹縣會提前布局選戰，是黨內有執委提出上屆立委選戰因新竹縣2個選區都是9月才徵召，距離投票日不到百來天，使得地方基層來不及反應，加上新竹縣本就是綠營艱困選區，但投票結果藍綠雙方差距不大，尤其該屆鄭朝方對林思銘雙方差距僅1%，這屆若能提早布局，有望在新竹縣攻下1席，希望黨中央正視艱困選區提名時程問題。