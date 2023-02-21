228號召上街頭 民團：讓蔣萬安主持紀念會是台灣人恥辱

蔡瑞月舞蹈研究社與鄭南榕基金會今天表示，將在今年228事件76周年當天，再度發起「228‧0記念行動」，邀請台灣人民共同走上街頭。台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，日前受難家屬拒絕與台北市長蔣萬安同台紀念，就是因為國民黨從未真誠放下加害的暴力政權，甚至積極向中國靠攏，因此當天一定要走出來，拒絕遺忘歷史。

民團指出，228事件元凶後代蔣萬安當選台北市長，形同再次糟蹋台灣，讓蔣萬安主持「228事件紀念會」是台灣人恥辱。民團表示，當天早上多個本土團體及人權組織將再次集結發動紀念活動，從天馬茶房遊行至行政院，並邀請台灣人民一同參與。主辦單位發表行動宣言強調，228事件元兇後代繼承無正義的利益，也不道歉反省，因此今年的訴求就是不要讓兇手後代再當選，要好好打造自由、民主新國家。

施逸翔指出，蔣萬安和國民黨人不但沒有真誠道歉，還無恥要求台灣人民忘記過去、與暴力集團和解，呼籲台灣人一定面對歷史真相。主辦單位表示，台灣社會應該將排除中華民國長期殖民威權統治的毒素列入優先事項，重新打造深化台灣社會的自由、民主、人權價值，如果台灣社會不積極處理內部的中國威權問題，甚至選舉還讓二二八元兇的後代當選台北市長，形同再次糟蹋台灣，呼籲台灣人民必須全心面對這些問題，台灣才有未來。