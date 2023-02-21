疫後特別條例今三讀 民眾黨團批「政策買票」大撒幣

立院今三讀通過疫後特別條例，全民普發現金6000元，民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，勞健保撥補非常重要，此次健保補助200億元及勞補補助300億元，仍遠遠不足。

邱臣遠批，民進黨未經朝野討論程序加碼「成年禮」、「補貼就學貸款」，這些都是原本公務預算就應該持續編列的計畫項目，現在卻用臨時性財源編列，看不到政策持續性，明顯是為了應付明年大選的「政策買票」的大撒幣政策。

邱臣遠認為此次特別條例有兩個重點，分別是履行世代正義、分享合理經濟果實，還給年輕人公道；民進黨執政七年多來低薪、通膨、高房價等都是民怨首惡，也是民進黨愧對全民的地方，除了這次特別條例分享經濟成果外，更應該落實到年度施政計畫預算編列。

邱臣遠籲，接下來的特別預算應該盡快送到立法院完成審查，盡快讓全民分享經濟果實，領到現金。