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朱立倫見康納訪團 就兩岸關係及國防議題交換意見

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫昨晚於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)及幕僚團隊。圖／國民黨提供
國民黨黨主席朱立倫昨晚於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)及幕僚團隊。圖／國民黨提供

國民黨黨主席朱立倫昨晚於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)及幕僚團隊，雙方就許多議題深度交換意見，會談氣氛熱烈融洽。朱立倫表示，強化自身國防及自主防衛力量的同時，維持、促進兩岸之間的溝通管道，才能真正降低風險、減少衝突發生的可能。

朱立倫表示，國民黨主張兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 並行的「2D戰略」，並堅信這是對台灣、兩岸以及區域和平與穩定的最佳解方。

此外，會中也談及半導體高科技產業與供應鏈議題，朱立倫表示，台積電就是於國民黨過去執政時期所規劃創辦。雙方也論及我國國防及兵役改革、台美關係以及能源發展等相關議題，朱立倫也感謝美方長期以來對我國的支持與友誼，也期許未來一同為區域和平與穩定而努力。會中彼此討論熱烈，賓主盡歡。

本次訪賓包含康納眾議員(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑眾議員(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森眾議員(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)、Geo Saba(聯邦眾議員Ro Khanna幕僚長)、Reed Kearins(聯邦眾議員 Tony Gonzales立法主任)、Merrilee Rogers(聯邦眾議員Jake Auchincloss立法幕僚)。

議員 朱立倫 國民黨

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