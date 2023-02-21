普發現金6千立院今三讀 藍遺憾未發一萬元

立法院會今三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10面向。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，連年稅收超徵、實質薪資倒退，但最後執政黨仍堅持僅發6千，國民黨團感到遺憾。

國民黨立委江啟臣更發文表示，政府六年來超徵稅收高達1兆1448億，現編列3800億，只願意用1400億發放現金，不只是半數不到，更僅佔歷年超徵稅收總額的12%，「看不到陳建仁內閣的溫暖，只看到對抗民意的堅韌。」

國民黨立委謝衣鳳也指出，通膨嚴重、國內經濟衰退，民眾現確實需要幫助，即使條例通過，因文字沒規範數字，還是有機會發一萬，希望執政黨和政府要把人民心聲聽進去。

謝衣鳳表示，粗估普發一萬約要花2350億元，3800億不僅夠用，仍有餘裕可用於挹注勞健保與台電等重要用途。

謝衣鳳跟江啟臣都強調，政府現在對特別條例用途的規劃，很多本來就該編列於公務預算內，不解為何還要以特別預算支應。

謝衣鳳指出，最新的政府總預算增加3400億，第五期前瞻也增加2100億，且過往預算的執行率都不高，很多議題本應由這些預算處理，特別預算主力用於發現金、有特殊情況時才編用，但現卻非如此。

曾銘宗也表示，接下來會要求政府盡快將特別預算案送來，國民黨的前提是要有細項使用的清楚說明，且要符合優先補助弱勢，如條件都滿足，看好四月前就能發給民眾。