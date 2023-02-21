「行政院最近的超市也缺蛋」 洪孟楷籲陳建仁：來視察

蛋荒持續，消費者買蛋已出現價格上漲現象。國民黨立委洪孟楷今在臉書發文指出，下午約一點左右，請同仁到離行政院、立法院最近的超市看看，蛋架空空如也，且張貼出公告，因蛋品供應吃緊、每人限購兩盒。他呼籲行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，不要再被蒙蔽、而活在自我感覺良好的世界裡，「下班要不要順道來看看？」，了解一下民眾真正痛苦的感受。

洪孟楷文中指出，對缺蛋問題，政府除了宣傳沒有缺蛋外，好像也拿不出其他辦法，雞蛋買不到是事實，蛋價飆漲也是事實，即便有部份是外在大環境因素，但追根究底就是一開始政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己。

洪孟楷表示，當初蛋短缺問題開端的時候不即刻反應，等整體狀況浮現，大家都買不到蛋時還不承認、不亡羊補牢，現在別以為用網路帶風向就可過關，「假帳號發一百篇文能夠讓國人買到一顆蛋嗎？」

洪孟楷強調，政府如果連最基本民生需求都沒法解決，這樣的政府與國人生活太過遙遠，反應問題是要為人民解決而不是找碴，這點請政府謙卑聽見人民真實的聲音。