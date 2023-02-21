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趙少康：鄭文燦視察就有蛋 比母雞還厲害

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
蛋荒蔓延引發民怨，中廣董事長趙少康諷刺，行政院副院長鄭文燦走訪的賣場可以有滿貨架的蛋，真的比母雞還厲害。圖／取自趙少康臉書
蛋荒蔓延引發民怨，中廣董事長趙少康諷刺，行政院副院長鄭文燦走訪的賣場可以有滿貨架的蛋，真的比母雞還厲害。圖／取自趙少康臉書

蛋荒蔓延引發民怨，中廣董事長趙少康表示，麥當勞停賣部分餐點，超商也沒茶葉蛋可賣，眼見行政院副院長鄭文燦走訪的賣場可以有滿貨架的蛋，各地拜託鄭視察的呼聲不斷，「鄭文燦真的比母雞還厲害！」農委會主委陳吉仲還好意思說「很多國家雞蛋比台灣貴」，不知民間有錢也買不到蛋的苦。

趙少康說，對於政府大作「不缺蛋」的表面工夫，網友們的創意真是到位，諷刺「先有雞？先有蛋？先有鄭文燦！」

趙少康表示，一年來，蔡政府只會跳針，把雞蛋又缺又貴的責任推給疫情和俄烏戰爭，然後拍了「雞蛋國家隊」成軍的影片，卻完全沒有解決任何問題。飼料還是貴、蛋雞還是不夠、每日雞蛋缺口還是在，簡直就是無政府狀態。而且民進黨在台灣到底要成立多少個國家隊？

趙少康說，陳吉仲大言不慚「很多國家雞蛋比台灣貴」，昨晚台北市議員李柏毅在戰情室上公布南韓蛋價，因為南韓政府早預料到蛋荒會爆發，提前大量進口雞蛋，讓當地蛋價不漲反跌，每30顆6675韓元，折合台幣每顆5.2元。有網友也翻出日本超市10顆蛋213日元、折合台幣每顆大約4.8元，新加坡雞蛋10顆約3.8星幣，折合台幣每顆約8.6元。國內現在一顆洗選蛋至少10元，動作太慢還買不到，真是折騰人。

趙少康感嘆，現在的大官不只解決不了問題，還厚臉皮的找話術、大內宣，為自己的無能脫罪，真是「士大夫之無恥是謂國恥」。

雞蛋 趙少康 台幣

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