時力黨團：不排富普發現金策略 根本是政策買票大撒幣

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，時代力量立法院黨團表示，雖然有許多利益良善的出發點，但是不排富的普發現金政策，根本是政策買票大撒幣，不僅無助於台灣要面對的經濟韌性，更無法解決根本性的社會結構問題。

立法院會上午三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，明定所需經費上限為新台幣3800億元，適用項目包括減輕就學貸款人之負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業與普發現金等，施行期間自公布日至中華民國114年12月31日止。

時代力量立法院黨團下午發布聲明稿說明，有關這次特別預算的編列，如果執政黨定性為「疫後強化經濟與社會韌性」的話，核心價值應該是優先照顧受疫情影響的國民或弱勢族群，並且反對不排富的普發現金。

時代力量立法院黨團指出，時代力量黨團在協商的過程當中，積極為弱勢族群及青年世代發聲，感到欣慰的是在各黨團的支持下，成功爭取部分比例將減輕就學貸款人的負擔，這是對青年世代最好的投資，更能夠有效地促進整體青年群體的經濟安全。

不過，時代力量立法院黨團說，還是有許多令人遺憾的地方，例如在這次的特別條例條文，時代力量黨團要求在第3條第2款，應該明確納入優先興建設會住宅作為減輕居住負擔的項目之一，結果遭到各黨否決。

時代力量立法院黨團質疑，蔡英文總統過去承諾在8年內興建12萬戶社會住宅，並且推動居住正義，然而至今除了房價高漲以外，達成進度甚至不到六成，內政部長林右昌近期端出「居住三箭」，其中推出的「青年購屋積金」、「房貸補貼」到頭來只是在幫建商賣房子。

時代力量立法院黨團認為，尤其該些變相發放現金的政策，不但無助於抑制房價，更可能成為房價持續攀升的幫兇。

時代力量立法院黨團指出，在交通方面，時代力量黨團更傾向透這次的特別預算，平衡過去南北資源分配不均的問題，應當提升整體公共運輸品質，並且完善弱勢及偏鄉地區交通服務。

時代力量立法院黨團表示，目前通過的條文為擴大公共運輸補貼，簡言之也是換個方式補貼現金之概念，無助於整體交通問題的改善，恐怕也無法實質解決人行到地獄之問題。

時代力量立法院黨團強調，這次的疫後特別條例雖然規劃撥補勞、健保基金，但是撥補各項基金都只是解燃眉之急的方法之一，尤其是在勞保基金，不進行制度性的改革，只是延後基金破產的時間而已。

時代力量立法院黨團還說，在公教退撫基金方面，有公教團體倡議撥補入法，最根本的原因在於年改過後，公教人員對於政府的承諾喪失信心，權責部會應該盡快提出完整的分年撥補計畫，並且在年度預算中核實撥補。

時代力量立法院黨團認為，這次通過的疫後特別條例，雖然有許多立意良善的出發點，但是不排富的普發現金策略，根本是政策買票大撒幣，無助於台灣面對疫後的經濟韌性，更無實質解決根本性的社會結構問題。

時代力量立法院黨團也說，立法院在後續審議特別預算時，時代力量黨團將會秉持最嚴格的監督態度，要求執政黨正視人民真正的需求。