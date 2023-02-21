快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見美眾議員 蔡英文：更積極與美國合作 因應威權主義

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

美國眾議員肯納（Ro Khanna）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈。在安全議題上，台灣與美國持續加強軍事交流，未來台灣也會更積極與美國以及民主夥伴合作，因應威權主義擴張與氣候變遷等全球挑戰。

此次訪團成員另包括聯邦眾議院龔薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）、以及傑克森（Jonathan Jackson）等議員。

蔡總統表示，非常歡迎龔薩雷斯再度訪台，也要感謝肯納、歐清傑、傑克森將台灣列入今年出訪的首站，展現出美國國會跨黨派對台灣的支持。

蔡總統說，訪賓都非常重視台美關係的發展，肯納為了強化台美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲；龔薩雷斯在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰的時候訪台，表達對台灣的支持；歐清傑長期反對威權主義擴張，堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；傑克森是推動美國民權運動的指標性人物，剛進入國會就訪問台灣，她對此表達誠摯歡迎。

蔡總統說，這幾年來台灣與美國在各領域持續深化交流，包括眾議員們關切科技與安全的議題，也不斷提升夥伴關係，例如在台美科學及技術合作協定（STA）的架構下，建立先進半導體設計製造方面的合作計畫，也在台美科技貿易暨投資架構（TTIC）之下推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

蔡總統說，對於美國眾議員以實際行動支持台灣，她代表台灣人民及政府表達感謝，在美國新國會開始之際，透過眾議員的來訪，相信台灣與美國可以尋求更多合作的機會，持續共同捍衛民主、自由的價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。

肯納致詞時表示，這次訪問台灣就是要承諾美國與台灣的自由民主共同價值，昨天到立法院見證台灣不同黨派的立委以及不同的觀點，雖有歧見卻能坐下來好好討論，討論方式似乎比美國國會還要和平一點，至少見證到台灣民主的具體行動。

肯納說，這次訪問台灣也要強化台美之間經濟夥伴關係，因為他的選區也代表著矽谷，這次訪問台灣有幸見到台積電創辦人張忠謀，兩人坐下來一起討論如何深化美台之間的經濟夥伴關係，尤其是在科技領域，除此之外，美台之間也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

肯納表示，在美國總統拜登領導之下的美國也持續尋求這個地區的和平，他也提到，最近在為美國前總統卡特禱告，因為卡特最近身體狀況比較不佳，但他深知卡特任內也有這樣的願景，希望促進這個地區的人權及和平。卡特也在一中政策的框架下打造強化台灣關係的相關政策，這些政策也都進一步鼓勵著美方要進一步與台灣有更多的對話，強化美台之間的共享價值，訪問團也是帶著這分願景訪問台灣，進一步促進人權、和平以及民主。

美國 議員

延伸閱讀

兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

影／國民黨砲轟蔡培慧食安雙標 只想「來去當官」

室內口罩解禁 蔡英文：能更清楚看見彼此的笑容了

美國聯邦眾議員跨黨派訪團來台 將晉見蔡英文總統

相關新聞

「行政院最近的超市也缺蛋」 洪孟楷籲陳建仁：來視察

蛋荒持續，消費者買蛋已出現價格上漲現象。國民黨立委洪孟楷今在臉書發文指出，下午約一點左右，請同仁到離行政院、立法院最近的...

交通月票補助養大胃口？學者批煙火式政策加劇世代不正義

交通部將推出「公共運輸月票補助方案」，3年2百億元預算將用於補助北、中、南等三個生活圈的交通月票，學者直言不該齊頭式補助，民眾不使用公共運輸的關鍵並非費用，而是應優先花資源改善的「便利性」與「可靠性」；尤其三年的小確幸如同包著糖衣的「毒藥」，無長遠規畫下，只會衍生更嚴重的世代不正義問題。...

趙少康：鄭文燦視察就有蛋 比母雞還厲害

蛋荒蔓延引發民怨，中廣董事長趙少康表示，麥當勞停賣部分餐點，超商也沒茶葉蛋可賣，眼見行政院副院長鄭文燦走訪的賣場可以有滿...

時力黨團：不排富普發現金策略 根本是政策買票大撒幣

立法院會今天三讀通過攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，時代力量立法院黨團表示，雖然有...

接見美眾議員 蔡英文：更積極與美國合作 因應威權主義

美國眾議員肯納（Ro Khanna）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以...

政府最快4月普發現金 吳東亮：促進消費對經濟有信心

政府最快普發6000元現金，工商協進會理事長吳東亮認為，發放速度很快，大家都會很開心拿到錢，不僅可以促進消費，對經濟也會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦