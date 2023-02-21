接見美眾議員 蔡英文：更積極與美國合作 因應威權主義

美國眾議員肯納（Ro Khanna）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈。在安全議題上，台灣與美國持續加強軍事交流，未來台灣也會更積極與美國以及民主夥伴合作，因應威權主義擴張與氣候變遷等全球挑戰。

此次訪團成員另包括聯邦眾議院龔薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）、以及傑克森（Jonathan Jackson）等議員。

蔡總統表示，非常歡迎龔薩雷斯再度訪台，也要感謝肯納、歐清傑、傑克森將台灣列入今年出訪的首站，展現出美國國會跨黨派對台灣的支持。

蔡總統說，訪賓都非常重視台美關係的發展，肯納為了強化台美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲；龔薩雷斯在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰的時候訪台，表達對台灣的支持；歐清傑長期反對威權主義擴張，堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；傑克森是推動美國民權運動的指標性人物，剛進入國會就訪問台灣，她對此表達誠摯歡迎。

蔡總統說，這幾年來台灣與美國在各領域持續深化交流，包括眾議員們關切科技與安全的議題，也不斷提升夥伴關係，例如在台美科學及技術合作協定（STA）的架構下，建立先進半導體設計製造方面的合作計畫，也在台美科技貿易暨投資架構（TTIC）之下推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

蔡總統說，對於美國眾議員以實際行動支持台灣，她代表台灣人民及政府表達感謝，在美國新國會開始之際，透過眾議員的來訪，相信台灣與美國可以尋求更多合作的機會，持續共同捍衛民主、自由的價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。

肯納致詞時表示，這次訪問台灣就是要承諾美國與台灣的自由民主共同價值，昨天到立法院見證台灣不同黨派的立委以及不同的觀點，雖有歧見卻能坐下來好好討論，討論方式似乎比美國國會還要和平一點，至少見證到台灣民主的具體行動。

肯納說，這次訪問台灣也要強化台美之間經濟夥伴關係，因為他的選區也代表著矽谷，這次訪問台灣有幸見到台積電創辦人張忠謀，兩人坐下來一起討論如何深化美台之間的經濟夥伴關係，尤其是在科技領域，除此之外，美台之間也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

肯納表示，在美國總統拜登領導之下的美國也持續尋求這個地區的和平，他也提到，最近在為美國前總統卡特禱告，因為卡特最近身體狀況比較不佳，但他深知卡特任內也有這樣的願景，希望促進這個地區的人權及和平。卡特也在一中政策的框架下打造強化台灣關係的相關政策，這些政策也都進一步鼓勵著美方要進一步與台灣有更多的對話，強化美台之間的共享價值，訪問團也是帶著這分願景訪問台灣，進一步促進人權、和平以及民主。