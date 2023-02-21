林明溱提擴大南崗業區 創造廠商、就業、縣府三贏

南投縣第二選區立委補選，國民黨候選人林明溱今天端出南投市政見牛肉，為了創造更多就業機會，將向中央爭取規畫費用，擴大開發南崗工業區，並新闢道路，讓工業區路網更完善，創造廠商、就業及政府三贏。

林明溱說，他擔任縣長期間，積極擴大工業區，增加青年就業機會。南崗工業區在南投市工業路以東土地，已被國土計畫列為優先開發工業區，他當選後，將爭取規畫經費，作為工業區開發區域。若順利完成規畫，412公頃的南崗工業區，可增加68公頃面積，缓解工業缺地問題，能吸引更多廠商到南投來投資。

南崗工業區的主要道路工業路，尾端目前連接永鳴路，林明溱認為，應把工業路往北方向延伸，連接至台14丁線、坪林橋，就近從中興交流道上國道3號，或是往中興新村方向。該路段可以連接吉利路、鳳山路等，全長約1.8公里。

另外福岡路一段與南崗路口，往西是半山坑排水旁道路，全長500公尺，可以直通工業路，但道路狹小，大車難以通行。他會爭取經費拓寬，讓工業區的交通更為方便，廠商、民眾上下班都方便通行。

林明溱認為，針對南投市貓羅溪整治，他在縣長任內啟動整治規畫，但向中央經費爭取未果，他會透過立委職權，要求中央對整治可行性方案的評估提出報告，加速貓羅溪整治。