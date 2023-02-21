蔡總統聲望39.7% 民進黨仍陷困境

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

蔡英文總統仍無法逃脫執政困境！台灣民意基金會21日最新民調顯示，蔡總統聲望39.7%，比上個月微升0.6%，不滿度也從上個月的49.3%下降到44.2%，但台灣民意基金會董事長游盈隆認為，雖然略有改善，仍看不出何時滿意度會高於不滿度。另外，民眾對新行政院長陳建仁的好感度為38.4%，對比去年尚未就任時的48.7%下降10.3%。

蔡仍陷執政困境

民調顯示，蔡英文的支持度39.7%、不支持度44.3%，仍陷在從去年12月底不支持大於支持的「執政困境」。游盈隆分析，民眾對內閣改組反應冷淡，因此雖然蔡總統的滿意度比起1月提升0.6%，不滿度也下降5%左右，但目前還看不出來蔡總統有脫困（支持大於不支持）的可能，就要看未來是否有好的執政表現。

而國人對於陳建仁新內閣的評價，民調指出，38%滿意陳內閣的組成，34%不滿意，新內閣的社會支持基礎略顯薄弱，尤其大學及以上教育程度者，滿意者略多於不滿意者5.7%。另外，針對陳建仁個人的感情溫度，38.4%民眾對陳建仁感情溫度高於51度（代表有好感）、30.6%為50度（無感覺）、15.5%是49度（反感）。

陳建仁滿意度大跌

游盈隆表示，基金會曾在2022 年3 月針對國人對前副總統陳建仁的感情溫度做過調查，但當時並沒有發表，如今對比發現，去年3月國人對陳建仁好感為48.7%，現在是38.4%，下跌了10.3%；反感度則從9.5%提升到15.5%，感情溫度從62度下降到56度。

他指出，過去一年，國人對陳建仁的感情溫度出現明顯降溫現象，對他有好感的人大幅減少10.8%，換算實際人口數，約減少208 萬人左右；此外，對他有反感的人上升6%，約等於115萬人，陳建仁在1年前曾擁有政治明星等級的熱度，但一年後人氣大不如前，箇中原因為何，值得探索。

獨派士氣低迷

另外，民調也指出，支持台獨的比例從去年8月的50%，下跌到44%，是2019年12月以來最低（45%），游盈隆直言，贊成獨立的支持度高低與民進黨施政高度相關，民進黨目前陷入施政困境，也讓民眾對於台獨的信心下降，雖然獨立比例仍最多，但這樣的幅度不可小覷，「獨派選民目前處於士氣最渙散的時刻」。

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