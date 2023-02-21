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特別條例3讀通過 普發現金最快3月10日

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院21日通過《疫後特別條例》，民進黨立委鄭運鵬透露，最理想是在3月10日通過預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院21日通過《疫後特別條例》，民進黨立委鄭運鵬透露，最理想是在3月10日通過預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

普發現金6千有法源依據了！立法院21日3讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。民進黨團透露，最快3月10日可通過總預算。對此，時力立委陳椒華則說，交通部應積極改善偏鄉運輸。

普發現金等10項用途

21日院會三讀《疫後特別條例》，法案名稱採行政院版本，條例共有7條文，條文內容主要依照行政院版本和民進黨團所提修正動議通過；特別條例所定強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，適用於10類項目範圍。一，挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；

二，減輕居住負擔及提高居住品質；三，擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；四，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；五，推動產業及中小企業升級轉型。六，加速擴大吸引國際觀光客；七，強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；八，減輕就學貸款人的負擔；九，擴大藝文消費及振興藝文產業；十，普發現金。

最快3周後通過

另外，三讀通過的條文也明定，疫後特別條例所需經費上限為3800億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間如果還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務，行政院也將在之後提出特別預算到立院審查。

民進黨立委鄭運鵬透露，如果沒有1個月的冷凍期、各黨團沒有意見，最理想的狀況24日行政院將特別預算送到立法院，3月3日立法院的院會請陳建仁院長報告並備詢，6日進委員會審查、7日進程序委員會，10日院會表決通過特別預算。但他強調，相關程序還要經過黨團協商。

在野黨仍有質疑

對此，國民黨立委曾銘宗在3讀後發言表示，去年稅收超徵超過4900億，過去6年超徵1.2兆稅收，普發1萬元現金的財源綽綽有餘，民眾面對疫情衝擊已快活不下去，民進黨卻不願多發4千，因此國民黨提出附帶決議，包括規定申請補助的中小企業要提出相應優惠措施，還有儘速提出補助措施。

時代力量立委陳椒華直言，勞健保補助、北北基桃交通月票等政策都不是長遠的解決問題，請勞動部、交通部等相關部會都要提出具體改革方案，包括勞健保方案、偏鄉交通改善等，不是用特別預算就能解決，且財政部也要成立監督小組，避免未來又有超徵稅收、特別預算常態化的問題。

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