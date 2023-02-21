林明溱父子不參選2024立委 綠委諷還沒選上就宣布落跑

國民黨南投立委補選參選人林明溱的競選總部總幹事、兒子林儒彬日前宣布，自己與林明溱都不會投入2024年的立委選舉，民進黨立委林楚茵今天說，林明溱還沒選上就直接宣布落跑，既然無心於南投乾脆退出補選。

林儒彬上周在南投受天宮接受媒體聯訪時表示，綠營一直攻擊「林氏家族掌握南投」、「都讓林家選就好了」，所以自己選在受天宮發布重大訊息，正式宣布他和林明溱都不會參與2024年的區域立委初選及選舉。

林楚茵中午在臉書發文表示，林明溱承諾不選2024年的區域立委，「讓他先當8個月的立委之後呢」，這就是騙票，騙完就落跑，林明溱既然無心於南投，那他就乾脆退出補選，給用心服務南投的候選人蔡培慧當選。

林楚茵批評，國民黨在去年11月26日大勝之後，現在就直接把選舉當跳板，國民黨把對選民的承諾當成免洗筷，用完即丟，選上之後隨時準備落跑，毫無恥度。

林楚茵還說，林明溱可笑的是都還沒選上，現在就直接宣布落跑，她呼籲聰明的南投選民，直接用選票讓林明溱不用擔心2024年選舉的問題。