快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投女婿郭台銘要來助選？ 林明溱：歡迎郭董幫忙

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
郭台銘（左）、曾馨瑩（中）夫婦捐助興建中興棒球場，當時縣長林明溱頒發感謝狀，並曾力挺郭台銘參選總統。圖／南投縣政府提供
郭台銘（左）、曾馨瑩（中）夫婦捐助興建中興棒球場，當時縣長林明溱頒發感謝狀，並曾力挺郭台銘參選總統。圖／南投縣政府提供

南投縣第二選區立委補選選情緊繃，國民黨228連假動員雙北、桃園、台中市長為候選人林明溱助選，也傳出鴻海集團創辦人郭台銘要回南投為林明溱站台。林明溱說，郭台銘是否回來助選還在等消息，但郭台銘是南投女婿，郭要回南投助選，他十分歡迎。

郭台銘希望代表國民黨參選2024總統大選，後續如何和國民黨、泛藍整合引起關注，南投縣立委補選可能是合作契機。民進黨主席賴清德投入全黨資源輔選民進黨候選人蔡培慧，讓國民黨和林明溱倍感壓力，國民黨主席朱立倫也指示新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政228連假到南投輔選林明溱。

據傳，郭台銘也有意到南投為林明溱站台，除了測試總統大選水溫，郭台銘妻子曾馨瑩是南投市人，郭台銘將以南投女婿身分為林明溱助選，可望拉抬林明溱氣勢。

林明溱說，郭台銘是南投女婿，郭要回南投幫他助選，他十分歡迎，但他會不會來還在等消息。

郭台銘2019年表態參選總統，南投藍營人士都相當支持，郭台銘夫妻當時到南投縣議會拜會，南投縣議會議長何勝豐和多名議員出面公開力挺，當時南投縣長林明溱也全程陪同，南投鄉親力挺讓郭台銘點滴在心。

總統大選

延伸閱讀

民進黨：林明溱謊言掩蓋不了皇宮豪宅

缺蛋危機郭台銘批蔡政府 綠委：養雞不是iPhone生產線

影／柯文哲總統大選支持度勝郭台銘 高虹安這麼解讀

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

相關新聞

國民黨批蔡培慧3大失言 民進黨以林明溱4大心內話回擊

國民黨今質疑，民進黨立委補選候選人蔡培慧在萊豬、為選舉返鄉、跨區參選有3大失言。對此，民進黨認為是硬扣帽子，副秘書長黃建...

兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

兩岸和平議題持續引發討論，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟」兩政團今赴民進黨金門縣黨部遞送陳情書，表達金門民情...

備戰立委選戰 羅智強先進立院實習當選服主任

前總統府副秘書長、前台北市議員羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，無黨籍立委高金素梅今天邀請羅智強擔任其辦公室的大安區義...

蔡總統聲望39.7% 民進黨仍陷困境

蔡英文總統仍無法逃脫執政困境！台灣民意基金會21日最新民調顯示，蔡總統聲望39.7%，比上個月微升0.6%，不滿度也從上個月的49.3%下降到44.2%，但台灣民意基金會董事長游盈隆認為，雖然略有改善，仍看不出何時滿意度會高於不滿度。另外，民眾對新行政院長陳建仁的好感度為38.4%，對比去年尚未就任時的48.7%下降10.3%。

特別條例3讀通過 普發現金最快3月10日

普發現金6千有法源依據了！立法院21日3讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。民進黨團透露，最快3月10日可通過總預算。對此，時力立委陳椒華則說，交通部應積極改善偏鄉運輸。

藏鏡人養陳宗彥案11年？ 綠營：扳倒賴清德恐還有暗箭

行政院前院長蘇貞昌日前表態副總統兼民進黨主席賴清德是能夠守護台灣「對的人」，支持賴清德競逐2024年總統大位。民進黨內解讀在蘇貞昌力挺下，賴清德定於一尊的態勢更加明顯，不過，賴清德子弟兵陳宗彥最近爆發爭議閃辭行政院發言人，黨內憂「打賴」還有暗箭，恐成賴攻2024大位的阻力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦