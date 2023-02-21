影／南投女婿郭台銘要來助選？ 林明溱：歡迎郭董幫忙

南投縣第二選區立委補選選情緊繃，國民黨228連假動員雙北、桃園、台中市長為候選人林明溱助選，也傳出鴻海集團創辦人郭台銘要回南投為林明溱站台。林明溱說，郭台銘是否回來助選還在等消息，但郭台銘是南投女婿，郭要回南投助選，他十分歡迎。

郭台銘希望代表國民黨參選2024總統大選，後續如何和國民黨、泛藍整合引起關注，南投縣立委補選可能是合作契機。民進黨主席賴清德投入全黨資源輔選民進黨候選人蔡培慧，讓國民黨和林明溱倍感壓力，國民黨主席朱立倫也指示新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政228連假到南投輔選林明溱。

據傳，郭台銘也有意到南投為林明溱站台，除了測試總統大選水溫，郭台銘妻子曾馨瑩是南投市人，郭台銘將以南投女婿身分為林明溱助選，可望拉抬林明溱氣勢。

林明溱說，郭台銘是南投女婿，郭要回南投幫他助選，他十分歡迎，但他會不會來還在等消息。

郭台銘2019年表態參選總統，南投藍營人士都相當支持，郭台銘夫妻當時到南投縣議會拜會，南投縣議會議長何勝豐和多名議員出面公開力挺，當時南投縣長林明溱也全程陪同，南投鄉親力挺讓郭台銘點滴在心。