感謝立院朝野 陳建仁：疫後特別預算案周四送立院

立法院今三讀「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，行政院長陳建仁表示，這是他上任後第一個三讀通過的法律案，感謝前院長蘇貞昌在卸任前將特別條例送交立法院審議，也要特別感謝立法院朝野各黨能以全民利益、國家福祉為優先，才能在最快的時間內順利通過。

陳建仁指出，疫後特別條例主要是這幾年受全球疫情影響，台灣不但防疫有成，還能維持經濟成長。因此，為讓這幾年的經濟成長果實能夠全民共享之外，還要能照顧社會更多弱勢，以及因疫情期間受到影響的產業，尤其是中小企業、中低薪房貸族以及學貸族等。

因此，陳建仁說，政府除了將規畫全民普發現金6000 元以外，並針對疫後復甦強化經濟與社會韌性部分，就各產業、各社會面向提出因應方案，以面對接下來國際經濟局勢的挑戰。

陳建仁說，再次感謝立法院所有委員的努力與支持，行政院將在本周四依特別條例提出特別預算案送請立法院審議，盼能照顧到每一位需要被照顧的國民。