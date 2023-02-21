何志偉丟陳時中畫像 邱臣遠：立院內部程序管理出問題

前內政部長徐國勇日前在政論節目中播放民進黨立委何志偉棄置前衛福部部長陳時中的砂畫像，立法院提出監視畫面外流調查結果，是前民進黨立委管碧玲、立委羅致政辦公室申請調閱。

民眾黨立委邱臣遠今表示，這顯示立院內部程序管理的問題，立院內部除了相關議事需透過直播向全民公告外，其他監視錄影，除司法調查上有所需要，依相關程序、ＳＯＰ來調閱外，其餘都應受到保護，從這個事件看到，立院內部管理或民進黨特別委員拿到影片甚至轉錄，都應回歸制度面，重新盤點和整合。

民眾黨立委賴香伶表示，「國會尊嚴不容踐踏」，質疑難道這就是執政黨說的「開放國會」嗎？現在立院行政調查出爐，結果顯示國會資源成為政黨鬥爭工具；過去推動「開放國會」是讓國民更瞭解立法院在做什麼，拉近與民眾的距離，不是讓政黨把監視器畫面拿去當媒體談資，淪為鬥爭工具。