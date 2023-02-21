民進黨：林明溱謊言掩蓋不了皇宮豪宅

南投第二選區立委補選將投票，民進黨發言人黃彩玲與南投縣議員沈夙崢今天表示，國民黨候選人林明溱買豪宅有爭議，並公布林明溱私下與友人談豪宅的錄音檔。黃彩玲質疑，林明溱對外說明豪宅只需要2300萬，是用選舉補助款買的，一切合法，但依據錄音檔內容就證明林明溱的說法避重就輕、漏洞百出，林明溱應該立刻出面說清楚。

沈夙崢指出，依據政治獻金法第27條第2款規定，擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為。林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。此外，林儒彬除了連續8個月拿林明溱的政治獻金小金庫來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額；也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用。

民進黨表示，林明溱除逃稅爭議外，還應出面說清楚豪宅五大疑雲。第一，林明溱2022年9月15日說過，他的豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬。價差800萬，到底哪一個價錢才是真的？第二，林明溱承認他就是拿選舉補助款買豪宅。所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅嗎？

民進黨表示，第三，林明溱自己說他的豪宅價錢2300萬、地坪50坪，這樣算起來一坪就是46萬。依照縣府資料，全縣帝王，最黃金的地段是一坪54萬，而林明溱的豪宅一坪46萬，根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅，原來在林明溱眼中，不是黃金不是屋？

民進黨指出，第四，林儒彬是「靠爸族」，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬薪水，請問林明溱，南投縣民的平均薪資多少錢？連你兒子一半都不到，你是照顧縣民還是只寵愛兒子？第五，林明溱只說一棟豪宅，真的只有一棟嗎？如果有第二棟，請問林明溱的錢從哪裡來？如果有第二棟，要不要退選？