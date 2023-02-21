快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

民進黨：林明溱謊言掩蓋不了皇宮豪宅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，林明溱謊言掩蓋不了皇宮豪宅。圖／民進黨提供
民進黨表示，林明溱謊言掩蓋不了皇宮豪宅。圖／民進黨提供

南投第二選區立委補選將投票，民進黨發言人黃彩玲與南投縣議員沈夙崢今天表示，國民黨候選人林明溱買豪宅有爭議，並公布林明溱私下與友人談豪宅的錄音檔。黃彩玲質疑，林明溱對外說明豪宅只需要2300萬，是用選舉補助款買的，一切合法，但依據錄音檔內容就證明林明溱的說法避重就輕、漏洞百出，林明溱應該立刻出面說清楚。

沈夙崢指出，依據政治獻金法第27條第2款規定，擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為。林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。此外，林儒彬除了連續8個月拿林明溱的政治獻金小金庫來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額；也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用。

民進黨表示，林明溱除逃稅爭議外，還應出面說清楚豪宅五大疑雲。第一，林明溱2022年9月15日說過，他的豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬。價差800萬，到底哪一個價錢才是真的？第二，林明溱承認他就是拿選舉補助款買豪宅。所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅嗎？

民進黨表示，第三，林明溱自己說他的豪宅價錢2300萬、地坪50坪，這樣算起來一坪就是46萬。依照縣府資料，全縣帝王，最黃金的地段是一坪54萬，而林明溱的豪宅一坪46萬，根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅，原來在林明溱眼中，不是黃金不是屋？

民進黨指出，第四，林儒彬是「靠爸族」，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬薪水，請問林明溱，南投縣民的平均薪資多少錢？連你兒子一半都不到，你是照顧縣民還是只寵愛兒子？第五，林明溱只說一棟豪宅，真的只有一棟嗎？如果有第二棟，請問林明溱的錢從哪裡來？如果有第二棟，要不要退選？

林明溱 政治獻金 爸爸

延伸閱讀

國民黨批蔡培慧3大失言 民進黨以林明溱4大心內話回擊

影／民進黨提5大質疑 批林明溱拿選舉補助款買豪宅

林明溱父子宣布不參選2024立委 民進黨團諷爭取同情票

南投立委補選白熱化 民進黨再批林明溱「10惡不赦」

相關新聞

國民黨批蔡培慧3大失言 民進黨以林明溱4大心內話回擊

國民黨今質疑，民進黨立委補選候選人蔡培慧在萊豬、為選舉返鄉、跨區參選有3大失言。對此，民進黨認為是硬扣帽子，副秘書長黃建...

兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

兩岸和平議題持續引發討論，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟」兩政團今赴民進黨金門縣黨部遞送陳情書，表達金門民情...

備戰立委選戰 羅智強先進立院實習當選服主任

前總統府副秘書長、前台北市議員羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，無黨籍立委高金素梅今天邀請羅智強擔任其辦公室的大安區義...

蔡總統聲望39.7% 民進黨仍陷困境

蔡英文總統仍無法逃脫執政困境！台灣民意基金會21日最新民調顯示，蔡總統聲望39.7%，比上個月微升0.6%，不滿度也從上個月的49.3%下降到44.2%，但台灣民意基金會董事長游盈隆認為，雖然略有改善，仍看不出何時滿意度會高於不滿度。另外，民眾對新行政院長陳建仁的好感度為38.4%，對比去年尚未就任時的48.7%下降10.3%。

特別條例3讀通過 普發現金最快3月10日

普發現金6千有法源依據了！立法院21日3讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。民進黨團透露，最快3月10日可通過總預算。對此，時力立委陳椒華則說，交通部應積極改善偏鄉運輸。

藏鏡人養陳宗彥案11年？ 綠營：扳倒賴清德恐還有暗箭

行政院前院長蘇貞昌日前表態副總統兼民進黨主席賴清德是能夠守護台灣「對的人」，支持賴清德競逐2024年總統大位。民進黨內解讀在蘇貞昌力挺下，賴清德定於一尊的態勢更加明顯，不過，賴清德子弟兵陳宗彥最近爆發爭議閃辭行政院發言人，黨內憂「打賴」還有暗箭，恐成賴攻2024大位的阻力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦