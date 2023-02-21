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今出任高金素梅選服主任 羅智強戲稱：先進入國會實習

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
羅智強出任高金素梅義務選服主任。圖／羅智強辦公室提供
羅智強出任高金素梅義務選服主任。圖／羅智強辦公室提供

台北市前議員羅智強宣布要角逐大安區立委，他今表示，要先以另一種形式「前進國會」，今起出任立法委員高金素梅的義務選服主任，期待未來中央和地方合作，讓大安得到更多服務，更戲稱，雖然離選舉還有一年，但今天開始，先進入國會實習。

高金素梅除了擔任羅智強參選立委的榮譽主委，今天更宣布讓羅智強進入立法院，擔任辦公室的義務選服主任。對此，羅智強說，謝謝「老闆」高金素梅，很榮幸可以進入委員的辦公室一起服務人民。他更在臉書寫下，「大家為我的新工作加油。」

羅智強表示，過去曾任台北市大安文山區的議員，如今交棒給子弟兵楊植斗，就是希望服務能夠不中斷，並和高金素梅一起合作。高金素梅也說，未來會陪著羅智強經常一起出現在大安區活動，走進群眾，服務人民。

高金素梅表示，過去一年看著羅智強全台走透透，發現他和人民之間的互動變得更加親切，羅智強說，這是因為被高金素梅感染的，才學會如何和民眾打成一片，也要謝謝高金素梅一路來的勉勵，讓他學習了很多「走進群眾，服務人民。」的精神。

此外，高金素梅表示，明年選舉開始，就會經常在全台跑透透，所以在辦公室裡和大安區有羅智強，讓她很放心。同時向選民喊話，他相信國會如果有羅智強，國家監督的力量，和政府的整體運作，一定能更上一層樓。

羅智強上傳識別證戲稱「先進國會實習」。圖／摘自臉書
羅智強上傳識別證戲稱「先進國會實習」。圖／摘自臉書

羅智強 高金素梅

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