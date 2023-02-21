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鬧蛋荒 游淑慧跑9家超市嘆：人民卑微要雞蛋 有那麼難？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧在臉書貼出，昨天晚上她的團隊跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧在臉書貼出，昨天晚上她的團隊跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。圖／引用自游淑慧臉書

近期國內再鬧蛋荒，國民黨北市議員游淑慧在臉書貼出，昨天晚上她的團隊跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。游淑慧質疑，「蛋是又何奈？」陳吉仲認為蛋的供應量「至少比去年的同期有比較好」，也已全力調度雞蛋到各通路。但如果這就是陳吉仲所謂的「全力調度」，那只能說他真的能力不足。

游提到，「或許陳主委和農委會的官員們，你們應該走出辦公室，找找看到底哪裡有蛋？與人民平行時空的官員們。」

游淑慧在臉書表示，最近很多人陸續PO出家裡附近超市缺蛋照，她和團隊夥伴們不信邪，跑了雙北幾家超市，結果就是各通路蛋盡援竭，游說，「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，但我們不需要這些沒營養的蛋」，「只是卑微的想要個雞蛋，有那麼難嗎？」

由於今天土地公生日，游淑慧也在臉書貼文稱讚里長有先見之明，因里長辦的土地公生日活動「居然有蛋」，里長非常貼心準備平安蛋送給里民，「大家拿到都好開心」，「聽里長說，他是過年前就預訂了，真是貼心又有先見之明的里長。」

國民黨北市議員游淑慧在臉書貼出，昨天晚上她的團隊跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧在臉書貼出，昨天晚上她的團隊跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。圖／引用自游淑慧臉書

游淑慧 生日 陳吉仲

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