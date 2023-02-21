快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

仍然反對普發現金 時力：應補助弱勢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量21日在《特別預算》表決前，於議場門口呼籲各黨增加排富條款。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量21日在《特別預算》表決前，於議場門口呼籲各黨增加排富條款。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「稅收不應該普發6千，應該有排富條款，並擴大補助弱勢！」時代力量21日在議場前召開記者會，立委邱顯智直言，有錢人根本不需要普發6千，應該增加排富條款；立委王婉諭也說，希望各黨能修改《特別條例》第3條預算範圍的爭議：立委陳椒華則指出，勞健保、退撫基金後續應制定長期改革方案。

應增排富條款

立法院21日院會表決《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，時代力量在表決前於議場門口召開記者會，立院總召邱顯智指出，他們的立場很明顯，就是反對大撒幣政策，如果撒幣政策有用的話，馬英九時代的消費券等政策應該就會奏效，民進黨也不會有上台的機會。

邱顯智強調，超徵稅收應該進行社會重分配，且目前根本沒有《預算法》第83條規定，需要增列特別預算的緊急狀況，他痛批民進黨將特別預算常態化、規避監督，且諸多條文中只有照顧弱勢者比較有正當性，因此他們反對普發現金，希望能增加排富條款，會在表決中尋求各黨派支持。

補貼非長久之計

王婉諭提到，如果特別預算不排富就沒有正當性、也不特別，形同政策買票，希望各黨團能讓特別預算優先照顧弱勢、進行合理分配。王婉諭也說，感謝各黨團之前在朝野協商支持時代力量補助學貸、興建社會住宅與提升交通品質的提案，且民進黨也將空白授權的條文修改，值得肯定。

但她也指出，《特別預算》第3條還有很多討論空間，如補助台電等，希望能再研議。陳椒華表示，特別預算不能常態化，雖然在預算中將補貼台電，但這根本無法解決台電長期的嚴重虧損，包括勞健保、退撫基金都應該從基本制度面進行改善，而非短暫補貼，未來特別預算送到立法院會嚴格監督。

【更多精采內容，詳見

時代力量 王婉諭 民進黨

延伸閱讀

時力黨團反對普發現金不排富 「莫成為政策買票工具」

影／時力反對普發現金 邱顯智：大撒幣有用國民黨不會垮台

時力也收到監聽譯文 邱顯智：爆料者疑是熟悉法律圈內人

陳宗彥遭爆曾接受性招待 陳椒華喊話陳建仁展開調查

相關新聞

國民黨批蔡培慧3大失言 民進黨以林明溱4大心內話回擊

國民黨今質疑，民進黨立委補選候選人蔡培慧在萊豬、為選舉返鄉、跨區參選有3大失言。對此，民進黨認為是硬扣帽子，副秘書長黃建...

兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

兩岸和平議題持續引發討論，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟」兩政團今赴民進黨金門縣黨部遞送陳情書，表達金門民情...

備戰立委選戰 羅智強先進立院實習當選服主任

前總統府副秘書長、前台北市議員羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，無黨籍立委高金素梅今天邀請羅智強擔任其辦公室的大安區義...

蔡總統聲望39.7% 民進黨仍陷困境

蔡英文總統仍無法逃脫執政困境！台灣民意基金會21日最新民調顯示，蔡總統聲望39.7%，比上個月微升0.6%，不滿度也從上個月的49.3%下降到44.2%，但台灣民意基金會董事長游盈隆認為，雖然略有改善，仍看不出何時滿意度會高於不滿度。另外，民眾對新行政院長陳建仁的好感度為38.4%，對比去年尚未就任時的48.7%下降10.3%。

特別條例3讀通過 普發現金最快3月10日

普發現金6千有法源依據了！立法院21日3讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，將超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。民進黨團透露，最快3月10日可通過總預算。對此，時力立委陳椒華則說，交通部應積極改善偏鄉運輸。

藏鏡人養陳宗彥案11年？ 綠營：扳倒賴清德恐還有暗箭

行政院前院長蘇貞昌日前表態副總統兼民進黨主席賴清德是能夠守護台灣「對的人」，支持賴清德競逐2024年總統大位。民進黨內解讀在蘇貞昌力挺下，賴清德定於一尊的態勢更加明顯，不過，賴清德子弟兵陳宗彥最近爆發爭議閃辭行政院發言人，黨內憂「打賴」還有暗箭，恐成賴攻2024大位的阻力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦