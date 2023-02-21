仍然反對普發現金 時力：應補助弱勢

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「稅收不應該普發6千，應該有排富條款，並擴大補助弱勢！」時代力量21日在議場前召開記者會，立委邱顯智直言，有錢人根本不需要普發6千，應該增加排富條款；立委王婉諭也說，希望各黨能修改《特別條例》第3條預算範圍的爭議：立委陳椒華則指出，勞健保、退撫基金後續應制定長期改革方案。

應增排富條款

立法院21日院會表決《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，時代力量在表決前於議場門口召開記者會，立院總召邱顯智指出，他們的立場很明顯，就是反對大撒幣政策，如果撒幣政策有用的話，馬英九時代的消費券等政策應該就會奏效，民進黨也不會有上台的機會。

邱顯智強調，超徵稅收應該進行社會重分配，且目前根本沒有《預算法》第83條規定，需要增列特別預算的緊急狀況，他痛批民進黨將特別預算常態化、規避監督，且諸多條文中只有照顧弱勢者比較有正當性，因此他們反對普發現金，希望能增加排富條款，會在表決中尋求各黨派支持。

補貼非長久之計

王婉諭提到，如果特別預算不排富就沒有正當性、也不特別，形同政策買票，希望各黨團能讓特別預算優先照顧弱勢、進行合理分配。王婉諭也說，感謝各黨團之前在朝野協商支持時代力量補助學貸、興建社會住宅與提升交通品質的提案，且民進黨也將空白授權的條文修改，值得肯定。

但她也指出，《特別預算》第3條還有很多討論空間，如補助台電等，希望能再研議。陳椒華表示，特別預算不能常態化，雖然在預算中將補貼台電，但這根本無法解決台電長期的嚴重虧損，包括勞健保、退撫基金都應該從基本制度面進行改善，而非短暫補貼，未來特別預算送到立法院會嚴格監督。

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