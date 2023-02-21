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疫後特別條例三讀通過 陳建仁當下這樣回應

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影
疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影

立法院今上午三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，明定所需經費上限為新台幣3800億元，確定普發現金6000元，預計最快4月可發放，行政院陳建仁第一時間獲知直呼「太好了！」應該要為這個鼓掌一下。

陳建仁今近午在衛福部長薛瑞元、台南市長黃偉哲等人等人陪同來到台南鹽水，視察鹽水心理衛生中心，致詞時談到立院今正在表決疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，希望能順利三讀通過。

此時行政院發言人羅秉成告知已順利三讀，原致詞情緒平穩的陳建仁難掩難掩興奮之情，也拉高分貝「太好了！」應該要為這個鼓掌一下。台下與會一片掌聲，陳建仁說，行政院一定會在本周四就會把預算送至立法院，讓國人在最快時間每個人都能獲得6000元現金，共享經濟成果果實。

疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影
疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影
疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁（第一排中）在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影
疫後特別條例三讀通過，行政院長陳建仁（第一排中）在台南鹽水視察難掩興奮直呼太好了。 記者謝進盛／攝影

共享經濟 陳建仁 行政院

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