聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區
兩岸和平議題持續引發討論，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟」兩政團今赴民進黨金門縣黨部遞送陳情書，表達金門民情倡議「金門永久非軍事區」之訴求。縣議員、黨部主委蔡其雍表示，將會有專人或郵寄給中央，轉達地方民情。
金門縣議員陳泱湖表示，兩政團成立那天即提出四大宣言，其中並倡議「金門永久非軍事區」，今天上午11點到民進黨金門黨部遞交「倡議陳情書」，要向蔡英文總統、行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德表達金門鄉親的訴求及聲音，希望中央能聽到，並實現金門鄉親的願望，讓兩岸永久保持溝通跟相處。
「倡議陳情書」有三封，分別要交給蔡英文、陳建仁及賴清德。內容講到，「烏俄戰爭」讓烏克蘭生靈塗炭、山河變色，而過去金門許多戰役也讓金門身上烙下了厚重的瘡疤，因此更重視「和平」的珍貴；金門人渴望和平、更珍惜和平，台、澎、金、馬的同胞更不願意看到台海戰爭的歷史重演。
如何避戰？不挑釁，有智慧的選擇一條走向和平的道路，是兩岸領導人對歷史的承擔與責任；基於創造更和平、更安定的政治條件，反映民情，信中呼籲並懇請蔡英文共同推動將「金、馬兩縣劃為非軍事區」，建構成為「和平特區」，並以開放「小三通」的前瞻宏觀格局，膽子大一點、步伐快一點，「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」，金門才能有更大的發展格局。
倡議書最後還提到，應該掌握兩岸開放交流的歷史契機，放下意識型態，讓金門聯結與廈門、海西發展的機會，推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈生活圈」，俾創造共榮發展，為兩岸永遠和平，催化扮演正能量的作用。
蔡其雍收下陳情書後表示，不管是黨團、政團或金門鄉親的意見，黨部態度就是將地方民意心聲轉交中央，基本上也樂於將地區民情做轉達，會透過專人或者郵寄，把陳情書交給蔡英文、陳建仁及賴清德。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言