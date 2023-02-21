兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

兩岸和平議題持續引發討論，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟」兩政團今赴民進黨金門縣黨部遞送陳情書，表達金門民情倡議「金門永久非軍事區」之訴求。縣議員、黨部主委蔡其雍表示，將會有專人或郵寄給中央，轉達地方民情。

金門縣議員陳泱湖表示，兩政團成立那天即提出四大宣言，其中並倡議「金門永久非軍事區」，今天上午11點到民進黨金門黨部遞交「倡議陳情書」，要向蔡英文總統、行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德表達金門鄉親的訴求及聲音，希望中央能聽到，並實現金門鄉親的願望，讓兩岸永久保持溝通跟相處。

「倡議陳情書」有三封，分別要交給蔡英文、陳建仁及賴清德。內容講到，「烏俄戰爭」讓烏克蘭生靈塗炭、山河變色，而過去金門許多戰役也讓金門身上烙下了厚重的瘡疤，因此更重視「和平」的珍貴；金門人渴望和平、更珍惜和平，台、澎、金、馬的同胞更不願意看到台海戰爭的歷史重演。

如何避戰？不挑釁，有智慧的選擇一條走向和平的道路，是兩岸領導人對歷史的承擔與責任；基於創造更和平、更安定的政治條件，反映民情，信中呼籲並懇請蔡英文共同推動將「金、馬兩縣劃為非軍事區」，建構成為「和平特區」，並以開放「小三通」的前瞻宏觀格局，膽子大一點、步伐快一點，「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」，金門才能有更大的發展格局。

倡議書最後還提到，應該掌握兩岸開放交流的歷史契機，放下意識型態，讓金門聯結與廈門、海西發展的機會，推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈生活圈」，俾創造共榮發展，為兩岸永遠和平，催化扮演正能量的作用。