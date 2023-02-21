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外交部進行辦公大樓硬體設施改善計劃 增設無障礙通道

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部秘書處長洪振榮。 圖／擷取自外交部直播網站
外交部秘書處長洪振榮。 圖／擷取自外交部直播網站

外交部今舉行例行記者會，由外交部發言人兼公眾會執行長劉永健主持，會中秘書處長洪振榮進行業務簡報，表示將進行外交部辦公大樓硬體設施改善計畫，預計明年完工。

洪振榮表示，外交部辦公大樓前棟有52年歷史，後棟迄今38年，是台北市文化局列管的歷史建物，為確保公務運作和人員安全，進行硬體改善計畫，未來將在正門入口設置無障礙通道。

媒體提問，外交部長吳釗燮訪美，是否會晤美國國家安全會議及國務院的資深官員？劉永健回應，「外交部沒有評論」，未證實也沒有否認。

媒體又問，近期傳出蔡總統訪美？外交部有無具體規劃？劉永健表示，外交部安排高層出訪，一向是重點工作，若有具體計畫，總統府和外交部都會適時對外說明。

外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。 記者蘇健忠／攝影
外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。 記者蘇健忠／攝影

外交部 吳釗燮 文化局

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