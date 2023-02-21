影／國民黨砲轟蔡培慧食安雙標 只想「來去當官」

南投縣立委補選，國民黨今天質疑民進黨候選人蔡培慧稱萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」，甚至說第二選區和她有「隔閡」，砲轟蔡培慧雙標又不重視食安，也不關心南投鄉親，選後還可繼續當行政院中辦執行長 ，選舉來來去去只想找官做。

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒說，蔡培慧去年縣長選舉落選後，公開說「立委補選的選區或者型態跟我隔閡的遠了一點」，她的心中沒有選民，尤其她辭去中辦執行長後，執行長一直懸缺，蔡英文總統、行政院長陳建仁為她虛位以待，她既然無心在南投，就應趕快離開去當大官。

林家興說，蔡培慧食安立場搖擺，2012年當農陣發言人時她痛批馬政府開放萊劑美牛，2016年擔任立委時還說「零檢出不難」，結果2020年她擔任中辦執行長時，就對萊豬進口保持緘默，昨天竟稱萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」。

蔡培慧當初為人民發聲、為小朋友健康成長的堅持，竟然為了個人利益而雙標，置食安問題不顧，顯示蔡培慧的墮落。

蔡培慧昨天批評對手林明溱「不要再用狹隘眼光看世界」，林家興說，林明溱在南投深耕30年，為南投爭取多項建設。蔡培慧自2016年擔任不分區立委之後，2020年參選第一選區立委失敗，立刻轉任行政院中辦執行長，2022年改選南投縣長還是敗選，沒想到沒過多久又改選第二選區立委，真的是「來來去去」。

蔡培慧是英系子弟兵，深受蔡英文的垂青，林家興認為，蔡培慧不在乎民眾需求，而是黨叫她去哪裡，她就去哪裡，心中沒有民意，而是只有黨意。