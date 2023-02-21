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缺蛋危機郭台銘批蔡政府 綠委：養雞不是iPhone生產線

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘批評民進黨政府對缺蛋危機無有效作為，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（左）回應，養雞、畜牧業不像iPhone生產線，會在無塵的環境之下生產，會有不可控制的條件，政府會盡量調配。圖／聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘批評民進黨政府對缺蛋危機無有效作為，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬（左）回應，養雞、畜牧業不像iPhone生產線，會在無塵的環境之下生產，會有不可控制的條件，政府會盡量調配。圖／聯合報系資料照

國內最近鬧「蛋荒」蛋價飆升，鴻海創辦人郭台銘今天表示，缺蛋危機民進黨政府或許不在意，但對百姓而言，期望的是有所為的廉能政府，「民進黨政府還要繼續缺席嗎？」對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，「養雞、畜牧業不像iPhone生產線，會在無塵的環境之下生產，會有不可控制的條件」，政府會盡量調配。

郭台銘透過臉書表示，「蛋蛋危機」在短時間內看不到盡頭，根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為。他必須再次提醒民進黨政府，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。

鄭運鵬在民進黨團記者會上回應，這次雞蛋短缺問題，有幾個因素，有些是不可抗力事項，例如有禽流感問題，有天氣問題，「大家可以感受從過年到現在特別寒冷，天氣冷雞就不會生蛋」，也有季節性的調配，「這是綜合因素」。

他表示，養雞等畜牧業不像iPhone生產線，會在無塵的環境之下生產，會有不可控制的條件，天氣不能控制，禽流很難預防。行政院過去也要求農委會，對雞農強化現代化設備，例如水簾式雞舍隔絕禽流感的感染。

鄭運鵬說，郭台銘有企業家的精神，而政府會盡量作到調配，甚至專案進口，但有時候價格起伏，還是有市場機制存在，不能讓雞農都無利可賺。政府要照顧雞農，也要照顧消費者，民進黨團尊重郭台銘的說法，「但他有一些事情可能不太了解」。

民進黨 郭台銘 禽流感

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