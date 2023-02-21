國民黨批蔡培慧3大失言 民進黨以林明溱4大心內話回擊

國民黨今質疑，民進黨立委補選候選人蔡培慧在萊豬、為選舉返鄉、跨區參選有3大失言。對此，民進黨認為是硬扣帽子，副秘書長黃建嘉更以「林明溱的4大心內話」回擊，酸他把自己當「南投土皇帝」；蔡培慧競辦則說，林的心內話才真正傷害南投。

國民黨南投縣黨部舉辦「南投人聽了大失望！蔡培慧3大失言全記錄」 記者會，舉出她的三大失言，包括她自稱「大家都會來來去去」、「不要目光狹隘」隱含貶低在地深耕者、稱萊豬「日常食用不會危害人體」，還說南投第二選區和她有「隔閡」，離的「遠了一點」，自認跟補選選區有隔閡，批她失言、雙標又不重視食安。

民進黨認為，藍營硬是扣上蔡培慧失言，副秘書長黃建嘉今整理「林明溱的4大心內話」回擊，黃指出，林曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害。」標準的朱門酒肉臭，路有凍死骨，言語中充滿高傲，與打從心底瞧不起民眾的心態。

針對豪宅，林明溱最近更說「2300萬的房子是平價住宅。」但他買的是在南投縣幾乎最貴的地段，每坪近50萬元，歐式風格、高檔建材、前庭後院，竟說他的豪宅是平價住宅，顯現林明溱「不是黃金不是屋，沒有千萬不是宅」的土豪思維。

林明溱的第3句心內話，「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」，證明他覺得自己有大豪宅是合情合理，人民對他的質疑因為都是嫉妒；第4句是「承諾不再參選」，說明他其實不太想選，因兒子初選民調墊底，怕林家失權才跳出來選。

黃建嘉指出，解析「林明溱的4大心內話」，足見他把自己當「南投土皇帝」囂張傲慢，把縣民當次等公民；蔡培慧競辦表示，林的心內話，才是真正傷害南投。蔡培慧生在南投，一生為公眾服務，沒豪宅，更不會只寵兒子，不顧南投的孩子。