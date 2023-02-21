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中部生活圈通勤月票有望 葉昭甫：中央核撥定案就推動
行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出「通勤通學月票」。市府交通局長葉昭甫說，中彰投苗初步凝聚共識，
台中市「定期票」本來就有轉乘優惠或票閘補貼，交通部這次要推三大生活圈大衆運輸通學通勤套票機制，與地方來談，台中市政府初步與彰投苗先開會取得共識，在擴大到中台灣八縣市一起討論，不過要等交通部確定核撥原則，才能聚焦定案，據了解最快月底定案。
葉昭甫說，其實在民衆端，實施方法很簡單，只要有一張卡或虛擬卡，買一個固定方案「吃到飽」。
目前台中市周邊縣市的通學通勤樣態，有的是從彰化搭台鐵再轉乘台中市公車，或租騎YouBike到達目的地，台中市政府會針對可能的方案，試算潛在的票價及需要中央補助的金額，爭取行政院支持。
基本上，台中市的定期票價一定會低於台北生活圈，台中市民是絕對優惠，其他縣市民眾到台中本來是沒有優惠的，可以循定期票優惠，減少通勤負擔。
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