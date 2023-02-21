影／柯文哲總統大選支持度勝郭台銘 高虹安這麼解讀

2024總統大選各黨派磨刀霍霍，昨天有一分最新民調顯示，台灣民眾黨主席柯文哲支持度竄升，在「賴郭柯」三腳督組合中勝過鴻海集團創辦人郭台銘。新竹市長高虹安說，現在距離總統大選還有好長一段距離，郭董也還未正式表態，「民調結果看看就好」，相信接下來會有更明朗態勢出現，再做民調比較準確。

高虹安今天早上參與「2023打開新竹」第一次籌備會，會後受訪被問到總統大選民調議題表示，最近市政比較忙，比較沒有太注意這些民調，也還沒看過這份民調，但她認為不管哪一份民調施作方式、執行上用的問題，都會影響到民調的結果。

高虹安也認為，現在才2月，到明年初總統大選還有好長一段距離，郭台銘應該還沒有正式表態，或用什麼樣的方式參選也都還在未定之天，「民調結果看看就好」，如果之後是想要為台灣服務的人，相信接下來會有更明朗的態勢出現，到時候再做民調或許也會比較準確。

高虹安被媒體問到最近有無郭台銘聯絡？高虹安說，最近都在新竹市忙，比較沒有聯絡，本來想說是不是要在郭回國之後去拜個年，因為之前只有用簡訊方式拜年，還沒有親自到他家拜年好像有點失禮。

高笑說，但因為真的新竹市太忙了，之後會盡快找個時間再跟郭請益交流，因為先前在產業方面請教很多意見，目前還沒有太多時間到台北，會盡快找時間跟他拜會。