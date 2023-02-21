陳建仁盼盡速普發6千元 會特別照顧學貸族

行政院長陳建仁今天上午參訪彰化縣秀水鄉馬興社區，他表示，很希望全民共享特別條例草案今天能在立法院三讀通過，就能以最快速度提出特別預算案，盡快發放給民眾6千元現金，而且會特別照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

陳建仁今天在彰化縣長王惠美和立委陳秀寶等人陪同下參訪秀水鄉馬興社區，他也被媒體問到國民黨副主席夏立言昨天召開記者會，大談訪中成果，認為九二共識的基本精神就是一中各表，他的看法。

陳建仁說，中華民國已經是一個主權獨立的國家，至於九二共識，中國國家主席習近平已經再三地講過，九二共識就是一個中國、一國兩制，這是台灣人民沒有辦法接受的。「而且我們也多次表達了台灣人民的意見。兩岸的交流需要透過和平、對等、民主、對話的方式，來促進兩岸之間的交流」。

他並強調，希望各個黨團、各個黨派都能夠尊重台灣人民的意志，台灣是一個主權獨立的國家，也希望各個黨派都能夠按照這樣的方式，促進兩岸之間的交流；也希望中國能夠維持這個區域的穩定，更重要的，也減少對台灣的脅迫，理性地促進兩岸之間的交流。

而攸關普發現金6千元的全民共享特別條例草案，保留4項條文在立法院會處理，預計今天將進行表決大戰，陳建仁說，COVID-19疫情確實對台灣的經濟還有企業的發展，造成很大的影響，所以當時也提出了COVID-19防疫及紓困振興特別條例，利用特別預算來照顧所有民眾，也讓疫情得到很好的控制，而且讓台灣的經濟也有很好的成長，比起其他國家都更為亮眼。

陳建仁說，昨天已經宣布室內口罩解除令，表示整個疫情已進入新的階段，在疫後也提出疫後特別條例到立法院，很希望今天立法院三讀通過後，就會盡快地、以最快速度提出特別預算案，經過所有法律程序完備後，能夠盡快發放每一位民眾6千元的現金，會特別照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

對於交通月票是否除了北台灣之外，中南部是會也會被納入？陳建仁說，對於通勤族群，會按照社區的特性來設計各種不同的方案，希望能以最好的方式照顧到每一個國民。