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談「大局條款」 羅智強：對徐巧芯、鍾沛君並不公平

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨台北市前議員羅智強今受訪表示，包括藍營台北市議員徐巧芯、徐弘庭、鍾沛君都表態參選，大局條款「可能對他們並不公平」、「選舉最重要是公平」。記者程遠述／攝影
國民黨台北市前議員羅智強今受訪表示，包括藍營台北市議員徐巧芯、徐弘庭、鍾沛君都表態參選，大局條款「可能對他們並不公平」、「選舉最重要是公平」。記者程遠述／攝影

國民黨台北市立委初選表態參選者眾，有媒體日前報導黨中央擬設「大局條款」，也就是初選者若實力都能勝選，優先提名現任或不具民選公職身分者。國民黨台北市前議員羅智強今受訪表示，台北市議員徐巧芯、徐弘庭、鍾沛君都表態參選，大局條款「可能對他們並不公平」、「選舉最重要是公平」。

羅智強表態參與大安區立委黨內初選，今天到立法院與國民黨立委高金素梅舉行記者會，宣布擔任高金素梅大安區的義務選服主任。

被問到日前傳出「大局條款」，雖羅智強本身較無受此條款影響，但羅智強表示，強的人不用保障，「大安要選就選最強、大安選智強」，也說確實現任議員選上，會少一席，但也不能用這個理由，妨礙大家繼續在立院服務機會。

羅智強指出，包括徐巧芯、徐弘庭、鍾沛君都表態要選立委，大局條款「可能對他們並不公平」，選舉最重要是公平，大局條款可能有其出發點的考量、也有選民有此聲音，到底議員該不該選立委，交給民眾選擇就好。

羅智強表示，高金素梅之前擔任自己的競選榮譽主委，現在自己謹記走進群眾、 服務人民，來當義務主任，不要讓服務中斷，也是先到國會來實習，以一年預備訓練，一方面貼近民眾、一方面熟悉立法院。

高金素梅則指出，羅智強在公投的表現就看出，早已是立委格局，她相信羅智強在服務大安區鄉親的職務上，一定會做得很好，呼籲大安區朋友支持羅智強，讓中央地方合作，國會可以「高強連線」。

羅智強 議員 高金素梅

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