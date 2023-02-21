快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

羅旺哲閃辭傳蔣市府內鬥？ 王秋冬：團隊非常團結

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，(蔣市府)沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。記者林麗玉／攝影
台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，(蔣市府)沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。記者林麗玉／攝影

北市政府前發言人羅旺哲閃辭獲准，儘管請辭理由是因健康因素，不過外界質疑， 市府有高層架空發言權限，甚至傳出市府內鬥？台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。

由於羅旺哲閃辭，副秘書長王秋冬兼任發言人職務，王秋冬今天受訪表示，北市府的運作機制，尤其發言人機制，其實建置已經有一段時間運作，還算蠻順暢，但基於不斷求新，會不斷精進，讓發言機制更好。

對於蔣市府是否有決策小圈圈？王秋冬說，北市府12月25日就任之後，就兢兢業業為台北市民福祉努力，每個同仁都承受極大壓力，工作量也非常大，這是大家為公部門付出一種心理壓力的調適，市長也非常感謝各局處首長的付出，包括前發言人的辛苦付出，希望大家努力工作，將家庭照顧好，身體照顧好，最終目標為台北市民謀求最高福祉。

由於國民黨議員秦慧珠點名，建議蔣萬安應該找市府顧問殷瑋來當發言人？對此，王秋冬說，「我們謝謝，我們也尊重，其實我們的運作機制一直都很正常，也都按照機制運作，這些都沒有問題。」

媒體也問，是否發言人權力會被架空，新聞稿都要上頭同意？王秋冬表示，「其實我們做的都是工作，沒有權力的問題，大家都是為同一個目標前進」，至於(新聞稿)能更多人看過，更多人提供意見當然最好，最後誰來說明，他認為都沒關係，最重要媒體可以順利完成工作。

王秋冬提到，北市府每一位成員，從工友開始每個都有機會爲台北市政府政策說明，讓民眾了解，發言人是個統稱，應該北市府包括各首長都是台北市政府的發言人，共同將北市府所做的事情，對民眾有利的事情，告訴所有民眾，發言人在這部分是不會有問題。

至於未來是否會另謀發言人？王秋冬表示，市府的政策其實因應外面的狀況會做改變，重點是由誰為大家服務，由誰為大家說明，府內每一位局長都很適合對外發言，沒有這個問題。

王秋冬說，他接發言人是昨天下午被告知，不過之前就參與運作，知道整個運作狀態，最高原則是將市府工作的情形，如實透過媒體傳達給民眾知道，也會用這樣的工作方式執行。市長是昨天緊急希望他能接下這個工作，多一個頭銜，對市府工作投入是沒有差異。

台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，(蔣市府)沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。記者林麗玉／攝影
台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，(蔣市府)沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。記者林麗玉／攝影

北市 人權

延伸閱讀

影／羅旺哲遭架空閃辭？游淑慧：蔣萬安要處理內部問題

羅旺哲傳被架空閃辭？蔣萬安：謝謝這段期間協助市府團隊

酸「幕後指導員」讓人不適 秦慧珠點名他接下任北市府發言人

蔣團隊上任58天開始逃跑？何孟樺轟：蔣萬安無能沒擔當

相關新聞

財產申報／蔡總統存款近6千萬 賴清德持2700萬保單

監察院今天發布最新一期廉政專刊，蔡英文總統的存款為5944萬餘元，相較上次申報的5564萬餘元，增加了379萬餘元的存款...

立院三讀疫後特別條例 全民普發現金6000元進度再往前

立法院會今天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，明定所需經費上限為新台幣3800億元，適用...

蔣萬安的民政局長喊太累想退 陳永德今澄清：不行 太沒道義

台北市長蔣萬安小內閣團隊，傳出前發言人羅旺哲因被架空請辭獲准，北市民政局長陳永德前天也在臉書透露「太累了，想退休」，對於...

影／柯文哲總統大選支持度勝郭台銘 高虹安這麼解讀

2024總統大選各黨派磨刀霍霍，昨天有一分最新民調顯示，台灣民眾黨主席柯文哲支持度竄升，在「賴郭柯」三腳督組合中勝過鴻海...

陳建仁盼盡速普發6千元 會特別照顧學貸族

行政院長陳建仁今天上午參訪彰化縣秀水鄉馬興社區，他表示，很希望全民共享特別條例草案今天能在立法院三讀通過，就能以最快速度...

談「大局條款」 羅智強：對徐巧芯、鍾沛君並不公平

國民黨台北市立委初選表態參選者眾，有媒體日前報導黨中央擬設「大局條款」，也就是初選者若實力都能勝選，優先提名現任或不具民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦