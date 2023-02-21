羅旺哲閃辭傳蔣市府內鬥？ 王秋冬：團隊非常團結
台北市政府前發言人羅旺哲閃辭獲准，儘管請辭理由是因健康因素，不過外界質疑， 市府有高層架空發言權限，甚至傳出市府內鬥？台北市副秘書長王秋冬今天受訪表示，沒有內鬥問題，團隊非常團結，都朝著為市民服務的目標來邁進。
由於羅旺哲閃辭，副秘書長王秋冬兼任發言人職務，王秋冬今天受訪表示，北市府的運作機制，尤其發言人機制，其實建置已經有一段時間運作，還算蠻順暢，但基於不斷求新，會不斷精進，讓發言機制更好。
對於蔣市府是否有決策小圈圈？王秋冬說，北市府12月25日就任之後，就兢兢業業為台北市民福祉努力，每個同仁都承受極大壓力，工作量也非常大，這是大家為公部門付出一種心理壓力的調適，市長也非常感謝各局處首長的付出，包括前發言人的辛苦付出，希望大家努力工作，將家庭照顧好，身體照顧好，最終目標為台北市民謀求最高福祉。
由於國民黨議員秦慧珠點名，建議蔣萬安應該找市府顧問殷瑋來當發言人？對此，王秋冬說，「我們謝謝，我們也尊重，其實我們的運作機制一直都很正常，也都按照機制運作，這些都沒有問題。」
媒體也問，是否發言人權力會被架空，新聞稿都要上頭同意？王秋冬表示，「其實我們做的都是工作，沒有權力的問題，大家都是為同一個目標前進」，至於(新聞稿)能更多人看過，更多人提供意見當然最好，最後誰來說明，他認為都沒關係，最重要媒體可以順利完成工作。
王秋冬提到，北市府每一位成員，從工友開始每個都有機會爲台北市政府政策說明，讓民眾了解，發言人是個統稱，應該北市府包括各首長都是台北市政府的發言人，共同將北市府所做的事情，對民眾有利的事情，告訴所有民眾，發言人在這部分是不會有問題。
至於未來是否會另謀發言人？王秋冬表示，市府的政策其實因應外面的狀況會做改變，重點是由誰為大家服務，由誰為大家說明，府內每一位局長都很適合對外發言，沒有這個問題。
王秋冬說，他接發言人是昨天下午被告知，不過之前就參與運作，知道整個運作狀態，最高原則是將市府工作的情形，如實透過媒體傳達給民眾知道，也會用這樣的工作方式執行。市長是昨天緊急希望他能接下這個工作，多一個頭銜，對市府工作投入是沒有差異。
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