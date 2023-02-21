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財產申報／蔡總統存款近6千萬 賴清德持2700萬保單

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院廉政專刊顯示，蔡總統存款近6千萬，賴清德背千萬房貸。本報系資料照
監察院廉政專刊顯示，蔡總統存款近6千萬，賴清德背千萬房貸。本報系資料照

監察院今天發布最新一期廉政專刊，蔡英文總統的存款為5944萬餘元，相較上次申報的5564萬餘元，增加了379萬餘元的存款。副總統賴清德存款250萬餘元，目前仍背負1507萬4935元的房屋貸款，房貸金額相較前次申報，已減少173萬餘元。

蔡總統本次申報內容與過去差別不大，持有不動產均無變動，共申報了13筆土地，其中4筆信託，分別位於台北市松山區寶清段2筆、台北市大安區大安段1筆、新北市永和區四維段1筆。未信託的9筆土地中，分別位於台北市中山區2筆、台北市文山區3筆、台北市內湖區1筆、台北市士林區1筆、新北市板橋區2筆，均註明「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

根據申報資料顯示，蔡總統存款達5944萬餘元，相較上回申報增加379萬餘元；有價證券413萬餘元，為中正企業公司股票，持股數約41萬，均與上次申報的細目相同。

副總統賴清德部分，申報存款250萬餘元，與前次申報的152萬餘元相比，增加98萬餘元，申報土地、建物各1筆，皆在台南市安平區，且因購置台南安平房產，仍背負1507萬餘元房貸。

根據申報資料顯示，賴清德夫婦偏好儲蓄型保單，共申報10筆儲蓄型保單，累積已繳保險費折合新台幣總金額為2709萬餘元，另有1輛買了17年的Toyota 汽車。

賴清德 台南

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