立院三讀疫後特別條例 全民普發現金6000元進度再往前

立法院會今天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，明定所需經費上限為新台幣3800億元，適用項目包括減輕就學貸款人之負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業與普發現金等，施行期間將自公布日至中華民國114年12月31日止。

行政院會在今年1月12日提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」函請立法院審議，國民黨立法院黨團隨後擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」併案審查。

立法院長游錫堃昨天召集黨團協商，研商攸關全民普發現金的疫後特別條例草案2案相關事宜，歷經將近2小時的討論，朝野立委達成共識的有3項條文，包括法案名稱與確立主管機關為國發會，還有依規定自政府領取的現金、補貼、補助及其他給與免納所得稅。

立法院會上午處理保留的4項關鍵條文，經過大約2個小時的表決大戰，民進黨團挾持人數優勢，最終通過民進黨團提出的修正動議版本。

三讀條文明定，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調節產業體質及維持經濟動能，以強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，特制定本條例。

根據三讀通過條文，本條例所定強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果之項目包括挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；減輕居住負擔及提高居住品質；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務。

另外，還有推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人之負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業；普發現金等。

三讀條文規定，普發現金的發放相關業務，得不適用「政府採購法」招標、決標的規定。

三讀條文明定，本條例所需經費上限為新台幣3800億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受「預算法」規定的限制，所需經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。

根據三讀通過條文，本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國114年12月31日止。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天受訪時表示，立法院如果可以在今天三讀通過疫後特別條例草案，行政院就可以趕在2月23日提出特別預算案，行政院長陳建仁在3月3日就可以前來立法院報告備詢，接著將特別預算案交付委員會審查，全案力拚在4月11日的立法院會完成三讀。