蔣萬安的民政局長喊太累想退 陳永德今澄清：不行 太沒道義

台北市長蔣萬安小內閣團隊，傳出前發言人羅旺哲因被架空請辭獲准，北市民政局長陳永德前天也在臉書透露「太累了，想退休」，對於蔣市府是否可能爆發出走潮？陳永德今天出席市政會議前受訪表示，「不是(想退休)啊，是家人叫我退休，不是我(想退休)，因為比議員還忙。」

媒體問陳永德，有沒有向市長蔣萬安反應？陳永德說，「不行啦，太沒道義了，不好。」媒體追問，有沒有規畫下一步？陳永德說，「沒有規畫，只是這一段時間很累，今天土地公生.....就....。」

對於接下來是否會跟市長聊聊？陳永德說，不可能，「他跟我聊，我也不跟他聊，他找我，我也不一定看他(蔣萬安)，好朋友啦」，對於蔣市長有沒有關心？陳永德說，沒有，因為他走了一個，不可能提這個議題，陳強調他身體完全沒狀況，很累而已。

媒體問陳永德，是否覺得蔣萬安的決策圈很小？陳永德說，他是民政局，他不覺得，是否有心人放話？陳說，沒有啦，怎麼會有有心人放話，臉書是他寫的，是比議員還累一點。