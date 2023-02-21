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羅旺哲傳被架空閃辭？蔣萬安：謝謝這段期間協助市府團隊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議。記者林麗玉／攝影

台北市政府前發言人羅旺哲閃辭獲准，儘管請辭理由是因健康因素，不過外界質疑，市府有高層架空發言權限，台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議後被媒體堵問羅請辭一事，僅表示，謝謝旺哲在擔任發言人期間，協助市府團隊，「這段期間，他非常認真，也非常努力，我們都非常謝謝。」

由於國民黨議員秦慧珠昨天說，「發言人快閃，會讓蔣市長領導統禦力受質疑，也會讓蔣市長團隊的戰力打折」，秦更建議蔣萬安可以請市政顧問殷瑋來當發言人，「應該會做的很好吧！他不是很多議員的師父嗎？」

媒體也追問蔣，市府是否有內鬥？會不會覺得很可惜？是否找市政顧問殷瑋擔任發言人？蔣萬安僅快步離去。至於市政會議結束後，媒體再度問蔣萬安「議員質疑你的領導統御能力」，蔣萬安僅點頭，沒有任何回應。

蔣萬安 議員

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