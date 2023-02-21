立院審全民共享經濟成果特別條例 立委呼籲加速發放

立法院上午審議《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，民眾黨立法委員邱臣遠表示，超徵稅額第一個應該先解決國家財務問題，包含勞保、健保等，他認為本次撥額太少，未來將持續監督。

針對普發現金，邱臣遠認為應該採取不排富的作法，主因是減少基層人員的行政壓力，也能增加發放速度，非常多弱勢團體與中小企業非常需要政府的照顧。