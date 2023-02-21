立院審全民共享經濟成果特別條例 立委呼籲加速發放
立法院上午審議《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，民眾黨立法委員邱臣遠表示，超徵稅額第一個應該先解決國家財務問題，包含勞保、健保等，他認為本次撥額太少，未來將持續監督。
針對普發現金，邱臣遠認為應該採取不排富的作法，主因是減少基層人員的行政壓力，也能增加發放速度，非常多弱勢團體與中小企業非常需要政府的照顧。
民進黨立法委員賴瑞隆則表示，全球經濟因為疫情改變，2023年經濟充滿變數，包括俄烏戰爭、美中問題，執政團隊為因應其變動，將超徵稅額全民共享，對於中小企業、學貸族、通勤族等都有照顧與支持，希望朝野能一同努力加速審議，讓國家在經濟建設上更加完備，也能讓全民獲得政府的照顧。
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